中国资管：上周33款集合信托产品发行，发行量环比降两成

路透北京7月8日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（6月29日-7月5日）共有17家信托公司发行了33款集合信托产品，发行量环比减少9款，降幅为21.43%。

33款新发行产品中，31款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为1.68亿元，环比降低0.26亿元，降幅为13.42%。按平均规模测算，上周发行的信托产品总计划募集规模为55.60亿元，环比下降26.13亿元，降幅为31.97%。

募集规模最大的是中融信托发行的“合肥佳源巴黎都市股权投资集合信托计划”，募集规模为10.00亿元，这是一款房地产领域股权投资类产品。

从期限上看，33款新发产品均公布了期限，平均期限为23.45个月，环比延长1.74个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 12款 8.99% +0.08个百分点

18个月期 1款 9.70% -0.30个百分点

24个月期 14款 10.07% -0.02个百分点

36个月期 3款 10.00% -0.25个百分点

48个月期 1款 9.30% ~

60个月期 2款 ~ ~

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了12款，居首位；房地产领域产品发行了7款；金融领域产品发行了6款；基础设施领域产品发行了5款；证券投资领域产品发行了3款。

从资金运用方式来看，权益投资类产品发行了10款，居首位；贷款运用类产品发行了8款；组合运用类产品发行了7款；证券投资和股权投资类产品各发行了3款；债权投资类产品发行了2款。

**成立集合信托产品27款，平均成立规模1.25亿元**

上周共有15家信托公司成立了27款集合信托产品，成立数量环比下降41款，降幅为60.29%。其中共有16款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.25亿元，环比降低0.82亿元，降幅为39.76%。

按平均规模测算，上周成立的信托产品总成立规模为33.72亿元，环比下降107.25亿元，降幅为76.08%。其中，交银国信成立的“地产馨虹信托贷款集合资金信托计划”募集资金规模最大，达到5.00亿元，这是一款房地产领域贷款运用类产品。

上周共有15款新成立产品公布了期限，平均期限为36.40个月，环比缩短0.16个月。本周共有7款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为9.09%，环比下降0.30个百分点。

资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了6款，居首位；证券投资领域产品成立了5款；房地产领域产品成立了4款；金融领域产品成立了3款；基础设施领域产品成立了1款；其他领域产品成立了8款。