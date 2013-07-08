更新版 1-台湾债市：五年公债殖利率盘中续创近两年高位，盘势震荡静待贝南克演讲释出指引

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路透台北7月8日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周一盘中持续向上攀升，续创23个月高位，10年期公债102/6 殖利率则创四年盘中高位。主要反应美国非农就业数据表现强劲，美国10年公债殖利率创约两年单日最大升幅。

交易员表示，由于美债殖利率持续创新高，而台债受限于消费者物价指数(CPI)偏低及经济基本面表现欠佳影响，殖利率弹幅未如美债凌厉，台债盘势陷入震荡洗盘，令当日震幅区间拉大，不过经过这波台债殖利率震荡洗礼后，部分买卖盘量能已缩手，令今日交易量并未明显放大。

“现在大家都对(殖利率)高点不预设立场了!”一票券商交易员说。

另一大型银行业交易员指出，早盘空方趁台债殖利率开高便先行出场，本周盘势要待美联储主席贝南克周三演讲后，市场对量化宽松(QE)的退场时间点有进一步解读，并不认为“台债殖利率到这里就一帆风顺” ，只是殖利率涨势暂歇，静待贝南克厘清量化宽松退场时机。

一证券业公债交易主管则认为，这波主要受到美国经济基本面改善和美国联准会主席贝南克提及今年可能减持购债的说法所带动；不过台湾基本面不好，台债殖利率涨幅相对有限，今天102/2殖利率料在1.20%附近整理，短线不排除再向上测试。

本地时间10:46时，五年券102/2盘中高位暂报1.2130%，前高在2011年7月29日报1.2190%；10年债102/6盘中高位报1.6250%，触及2009年7月7日盘中高位的1.6250%。

交易员观察市场最新动态：

* 主流五年券102/2早盘开高，空方筹码先行获利出场

* 空方势力仍蠢动，静待美国联准会主席贝南克周三演讲释出更多量化宽松退场的蛛丝马迹

* 台币IRS 持续走扬，五年期报价已来到1.3250/1.3550%，创今年新高

* 五年殖利率续创近两年盘中高位、10年殖利率则来到4年盘中高位

* 买卖盘双方则略显谨慎，交易量并未明显放大

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2在1.15-1.20%

* 102/6在1.55-1.60%

本地时间10:46最新报价：

* 102/2殖利率弹4.30基点，报1.1800%。

* 102/6殖利率弹4.90基点，报1.5895%。

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