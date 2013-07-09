《即时观点9》中国6月CPI同比上涨2.7%高于预期，通胀形势料仍平稳

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透北京7月9日 - 中国国家统计局周二公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.7%；路透调查中值分别为上涨2.5%和下降2.7%。
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主要数据:
--6月CPI同比上涨2.7%(路透调查中值为上涨2.5%)，5月为上涨2.1%
--6月PPI同比下降2.7%(路透调查中值为-2.7%)，5月为下降2.9%
--6月CPI环比持平，PPI环比下降0.6%
--6月CPI中的食品价格同比上涨4.9%，非食品价格同比上涨1.6%
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以下为市场人士的评论:
--中金公司首席经济学家 彭文生：
通胀数据符合预期。CPI涨幅温和。6月CPI环比上涨0%，增速略高于前八年6月平均-0.3%的季节性跌幅，环比偏高是因为上个月环比跌幅较大。从二季度整体看，季调后环比年化增长2.1%左右，较一季度3.2%回落，涨幅温和。
分细项看，6月食品CPI环比0%，高于历史平均，其中鲜菜、鲜果价格季节性下跌，但跌幅不及历史均值；猪肉价格止跌回升，涨幅超过季节性水平；非食品CPI 环比0%，基本符合季节性规律。
PPI环比下跌0.6%，与4、5月环比跌幅持平。生产资料价格下跌0.7%，跌幅较大；生活资料价格也有0.2%的下跌。工业生产者购进价格中，黑色金属、燃料动力、有色、化工等重工业品跌幅较大。工业品价格继续下跌反映国内需求仍然偏弱，尤其是重工业仍然面临去库存压力。
向前看，由于去年三季度基数较低，三季度CPI和PPI同比增速将比二季度有所回升。但全年CPI通胀压力不大，PPI将维持通缩。我们预期2013年通胀增速与去年基本接近。
货币政策维持中性。7月5日国务院办公厅《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》提出，“继续执行稳健的货币政策，合理保持货币信贷总量”。最新通胀数据显示CPI仍然温和、PPI继续通缩，不构成货币政策紧缩的理由。
--华宝信托宏观分析师 聂文
CPI跟预期差不多，但PPI这块继续下滑比较大，环比下降0.6，连续三个月数据比较差，整个企业这块需求面比较弱，如果单就企业层面看，还是有一点陷入通缩的担忧。目前看PPI连续很差，与1997和2001年通缩这一块有点类似，环比跌幅相当大，从国外看，欧洲PPI环比都在大幅收窄，中国还下跌那么大，说明中国经济下行压力比较大。而通胀处于温和的水平。
实体经济通缩压力相当大，经济需求面下滑比较快。近期管理层表态看出来对整个政策有转向积极的迹象，其在比较多的场合提到经济下行压力比较大，估计后面会推出提升需求方面的政策，包括棚户区改造，贫困地区投资等等。
货币政策会尽量保持中性，从年初至今，社会融资总额和M2比较高，但经济面持续下滑，出现货币空转，流动性没有进入实体经济。如果继续保持货币政策很宽松是会导致金融风险不断上升，且不会缓解经济下行压力。为了逼迫金融机构去杠杆，会保持中性货币政策，而更多从财政政策来拉动需求。
--申银万国宏观经济分析师 李慧勇
数据显示，当前经济低迷，供过于求，制造业领域的通货紧缩压力还是比较大的，物价上涨的压力主要来自于食品和基数效应。
在经济低迷的情况下，通胀压力总体不大，其波动主要是基数效应和食品价格扰动。
政策方面是有很大的空间，但由于我们提高了对经济的容忍度，不会贸然出手，只会在危及稳定时出手，差不多GDP增长7%是我们的底线。
--交通银行首席经济学家 连平
6月CPI同比增长略高于预期，主要是翘尾因素推动，我们计算的6月翘尾因素大约在0.6个百分点。而当月PPI同比降幅尽管有所收窄，但环比依然呈下降趋势，主要是经济比较弱，目前看来PPI这一走势还会延续 。
下半年CPI将维持温和上行，单月同比增速可能会超过3%，整个下半年同比增长水平在2.8%左右，高于上半年0.4个百分点。而下半年通胀上行主要受猪肉等食品因素推动。不过，猪周期对今年下半年影响还相对温和，影响较大可能会在明后年，到时对整体通胀贡献程度，要根据当时的经济状况来定。
--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为敩
6月食品价格涨幅比较明显，我们认为这是对前期食品价格出现超跌的一个整体纠偏，并非意味着未来食品价格将大幅上涨并由此带来通胀压力。
我们认为，中国的CPI涨幅将在2.7%附近盘整一个季度，并在三季度的时候达到全年高点。
PPI低于预期显示企业的经营状况仍不乐观，未来影响PPI的不利因素仍较多，包括美国的QE退出、中国政府宏观政策不放松等，都可能导致大宗商品价格走低。因此PPI预计将持续在低位徘徊。由于基数原因，我们预计PPI将在三季度有一个小幅回升，达到-1%左右，但在四季度又将回落到-2%以下。
--广发银行高级交易员 颜岩
CPI略高于市场预期，因为蔬菜价格回落幅度小，而且肉类价格出现明显上涨。其中蔬菜季节性明显低于以往15%左右的环比跌幅，而肉禽类价格环比反而上涨，尤其是猪肉环比达4.6%，有悖于季节规律。两者共同作用，推高了CPI整体水平。
PPI还是颓势，需求不足导致上游原材料行业价格压力较大。在目前的经济政策下，上游产品价格将承受较长时间的价格压力。
接下来的一段时间，肉类和蔬菜价格都将进入季节性上涨周期，下半年CPI环比将缓慢走高，同比会在2.5%到3%的水平。PPI则持续低迷，传导作用有限。
尽管现在来看，未来几个月通胀压力不大，但央行的管理是谨慎的。虽然目前较低的通胀水平给了管理层较宽松的政策空间，但刺激政策会以产业政策为主，而不是大规模的数量和价格政策。未来经济增长所依靠的大量投资依然需要巨额资金支持，实体经济流动性供给是充足的，继续放松流动性刺激增长将会成为历史。
--中信建投证券研究发展部副总裁 胡艳妮:
CPI有些超预期，食品价格的影响较大，其中肉价增长的比较明显。估计三季度物价压力不会太大，四季度受季节性影响消费会好些，届时CPI增速的高点估计会在3%左右。PPI主要还是需求不行，去库存化还在继续，大宗商品价格都还在往下，下半年PPI大幅改观的可能性不大，但如果中央觉得经济下得太快，托底手段还是有的。如果工业需求有了起色，价格自然就会上去。
从物价数据看，估计年内调整利率的可能性不大，主要还是靠公开市场操作，政策基调还是中性，较年初会紧一些。当然还需关注外汇占款等其他指标。
--上海证券宏观分析师 胡月晓：
消费品价格超出市场预期，表明未来价格压力还不能完全消除。消费品市场具有短周期特征，很受当期供求变化的冲击和影响，暴雨、高热、甚至交通堵塞等临时性的短期冲击都会影响消费品价格一般水平，这是中国CPI构成的特征所决定的。因此，CPI价格变动更多的反映当期市场变化，较少反映经济周期趋势，6月价格上涨说明6月全国普降的暴雨对农副产品生产的冲击比较大。中国的灾害性天气较多，因此在货币仍未能有效回收的情况下，通胀压力不会因个别月份下跌而消除。
PPI绝对价格水平继续下行，表明经济低迷对价格的趋势性影响。PPI较受经济周期的影响，PPI仍较低，说明经济前景仍低迷。
从物价的差异和结构性变动特征看,货币政策的“紧数量、低利率”组合将持续。
--中国国际经济交流中心研究员 王军：
6月份CPI反弹很厉害，主要是受猪肉价格影响带动，但因目前整体需求疲弱，经济形势也不支持物价大涨，输入性通胀压力也不大，估计年内CPI的涨幅也就在2.7-2.8%左右，上涨压力不会太大。
PPI降幅虽较上月略有收窄，但环比降幅与上月持平，显示生产需求方面仍较疲弱，结合PMI、工业用电量等指标综合预测，二季度中国经济的数据可能仍然令人失望。预计下半年随着经济的逐渐企稳，PPI的同比跌幅可能会收窄，但回到正值的可能性则不大。
--首创证券研究所副所长 王剑辉：
6月以来雨水天气比较多，这对蔬菜的价格和运输都有明显的影响，加之猪肉价格也基本止跌，食品价格呈现平稳回升趋势。我们预计到11月之前，中国的CPI都将比较平稳，在2.4-2.8%这个区间内波动。而在年底的两个月，可能出现明显回升，CPI涨幅或超过3%。
6月PPI显示出企业的景气程度仍然较低，虽然未见进一步恶化，但改善的空间依然没有打开。企业由于产能过剩的压力，定价能力仍很薄弱。在财政政策、货币政策都不会放松的情况，预计未来相当一段时间内，PPI都将处于疲弱水平。
**相关背景**
--中国国家副主席李源潮表示，中国正处在加快转变经济方式的关键时期，经济转型是一个需要付出代价的痛苦过程，但只要坚定向前，中国经济前景仍然向好，未来十几年中国经济仍可保持7%左右的增长速度。
--中国官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)6月均回落至低位，显现内外需不振对制造业持续形成拖累，中国经济仍在底部运行。6月官方制造业PMI自上月的50.8回落至50.1，汇丰(HSBC)中国6月制造业PMI终值则降至48.2，创九个月最低位。
--中国国务院常务会议称，今年以来中国经济形势总体平稳，要保持政策连续性和稳定性，稳定市场预期。同时，要积极采取既稳增长、又调结构一举多得的有效措施，着力扩大内需。此前国务院表示，在坚持稳健的货币政策的同时，鼓励金融支持经济结构调整和转型升级。
--中国央行称, 将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健的货币政策，并着力增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，适时适度进行预调微调。
--中国央行表示，当前中国银行体系流动性总体处于合理水平，但由于金融市场变化因素较多，且临近半年末重要时点，各金融机构要继续认真贯彻稳健货币政策，切实提高风险防范意识，不断提高流动性管理的主动性和科学性，继续强化流动性管理，促进货币环境稳定。
--中国国家信息中心发布宏观经济报告称，中国宏观经济下半年将保持中速平稳增长态势。预计今年GDP增长7.6%左右，CPI上涨2.5%左右。 （完） (发稿 北京新闻部; 审校 张喜良/曾祥进)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。