中国债市动态：现券收益率短端止跌小涨，连续下行后暂作整理

路透上海7月8日 - 尽管中国银行间市场周一回购利率继续走低，但现券短端收益率止跌小涨。交易员称，现券收益率经过此前连跌后，进一步走低动力有所减弱；而强劲的美国就业数据，正好提供了一个盘整的时机。后市则还需要继续观察央行公开市场操作和资金面变化。

美国公债收益率上周五触及数年高位，此前美国公布意外强劲的就业报告，令市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在不久后放缓大规模购债计划的臆测升温。

华东一银行交易员称，早盘以短端为主的收益率止跌小涨，“可能是前期收益(连续)下行后，遇到美国数据影响获利回吐吧。”

该交易员并表示，长端方面，主要受经济基本面影响更多，因此表现相对更稳定些。

不过上海一银行交易员指出，虽然不能排除美国强劲就业数据对债市的影响，但更多可能和银行间市场内部因素有关。具体来说，未来大规模国库现金定存招标利好资金面，但预计资金利率再往下空间有限，而短券收益率在经过连续快速下行后，也需要时间消化和整理。

七天期质押回购加权利率 在6月20日攀至逾11%高位，随后在中国央行表态维稳等多因素安抚下呈跳水式回落。自上周四起，已跌至4%以下，目前最新为不足3.70%水平。