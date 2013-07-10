《中国政策分析》盘活存量剑指“大金融大财政”改革，但实战空间存疑

* 中国强调盘活存量打消市场对新一轮刺激政策期待

* 政策初衷或在打破“大金融大财政”，然实战空间有限

* 货币存量盘活空间远大于财政，盘活财政存量缺乏可操作性

作者 沈燕

路透北京7月10日 - 对经济增速放缓容忍度提高的中国新一届政府，正在告别以往依靠增发货币或财政扩张以刺激经济的老路。近期决策层屡屡强调盘活财政与金融存量，用好增量，不仅打消市场对新一轮刺激政策的期待，也释出中国要打破“大金融大财政”的改革信号。

不过从实际操作层面看，受访人士普遍认为，盘活财政存量资金的空间远不及货币存量空间从容，尤其是目前中国财政收入增幅放缓，且财政收支预算有其自身规律，强调盘活财政存量资金更多的含义或是体现在推进预算管理和财政体制改革上。

“盘活存量本身不是新词，但将其与货币存量和财政资金结合显然赋予新含义，表明中国不希望通过发货币增加赤字的老路来刺激经济，更隐含了一种不想走老路的政策初衷。”一位不愿具名的官员说。

他进一步解释称，新政府上台力打“反腐牌”强调发展实体经济，但中国这么多年“大金融大财政”的格局已经固化，并衍生出庞大的利益集团，无论是金融垄断造成的资金垄断，还是土地财政、房价上涨、地方融资平台债务等，无不与大金融大财政有关。

“从这个层面看，打通资金进入实体经济的通道，首先要从打破大金融和大财政入手，同时也为下半年将召开的三中全会全面推进改革先作铺垫。”

欲浏览中国金融指标同比增速与经济走势背离图，请点选 r.reuters.com/ruc48t

这一观点也得到刚刚卸任中国投资公司 副总经理的汪建熙的认同。他认为，若从推进改革的深层次角度理解，盘活存量的提法和做法对复杂的利益集团格局而言，冲击较小也较容易接受。

“应从宏观层面去理解中央提出的盘活货币存量概念，当前政府不愿意再通过增加新的货币投放来刺激经济增长，而是要提高现有资金的使用效率，包括提高资金的周转率。”他对路透称。

6月中旬召开的中国国务院常务会议提出优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，支持经济转型升级；本月初的国务院会议又明确提出进一步盘活存量，把闲置、沉淀的财政资金用好，集中有限的资金用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节。一时之间引发如何解读存量的热烈讨论。

国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见则进一步解释称，要合理运用数量、价格等多种货币政策工具组合，充分发挥再贷款、再贴现和差别存款准备金动态调整机制的引导作用，加快资金周转速度，提高资金使用效率。

**货币存量释放空间远大于财政存量**

若从能够盘活的资金数量上看，受访人士普遍认为，金融方面可以盘活的空间似乎要比财政多一些，操作性也更强一些。

目前担任国际货币基金组织(IMF)外部审计委员会委员的汪建熙就认为，金融系统存在庞大的存量资金，包括外汇储备、保险资金、社保资金以及存款准备金等等，提高资金使用效率，降低杠杆率是个重要的题目。盘活存量或许意味着在一些领域减少对资金的使用限制和控制，放宽投资门槛等。

截止今年一季度，中国外汇储备达3.4万亿美元；5月末中国广义货币供应量(M2)总额达到104.21万亿元人民币，M2/GDP的比例也已多年接近或超过200％；同时庞大的社保资金及保险资金也在寻找更多的投资渠道。

浏览中国社会融资总规模趋势环比与经济仍存领先关系图，请点选 link.reuters.com/qec48t

不过汪建熙同时指出，虽然从提高资金使用效率的角度看，盘活货币存量有其重要意义，但因中国目前很多问题是结构性的，如产能过剩，劳动力成本上升过快，人口红利消失，企业投资经营环境欠佳导致民间资本不愿介入等，解决这些问题更需要配套的改革举措。

对于改革的期待也让中国将于今年下半年召开的十八届三中全会备受关注。根据独立研究机构--莫尼塔的对十八大报告和2013年深化经济体制改革工作内容的研判，预计十八届三中全会有可能在行政体制、财税体系、金融、投融资和民生等领域作出新的部署。

中国国际经济交流中心研究员王军也认为，从本届政府政策用词的提法上也能看出与以往的不同，“不再是面多了加水，水多了加面，而是更强调结构转型方面的深层次问题，但如何盘活似乎各方都还没谱。”

**盘活财政存量剑指财政改革**

如果说金融存量能够盘活的资金科目尚可以列举，那么针对预算执行不到位、资金层层积淀等情况提出的盘活财政存量资金，政策用意虽然更为明显，不过实际可操作空间可能较为有限。

中国财政部财科所教授孙钢就表示，财政资金的收支使用都有严格规定，预算编制也有预算法约束，收支方面近年来推行的国库集中收付就是为了确保财政资金的安全，且财政资金的收支本身也存在月度波动较大的特点，“从这个意义看，盘活财政资金缺乏实际可操作性。”

在借鉴国际经验的基础上，中国于2001年开始国库单一账户制度改革的试点，并从开始的“财政国库管理制度”逐渐发展为“国库集中收付制度”。这是对财政资金账户设置和收支缴拨方式的根本变革，从而可以加强财政资金管理，提高资金使用效益，从源头上防止腐败。

国库单一账户制度是指将所有的政府财政性资金集中在一家银行的账户上，全部财政收入由纳税人直接缴入该账户，全部财政支出由该账户直接支付给商品或劳务供应商。

但孙钢也提到，目前中国经济下行压力大，财政增收困难，下半年中央机关压缩5%的开支，把盘活财政存量理解为提高预算收支的管理水平和加快财政体制的改革可能更有针对性。

中国财政部长楼继伟6月向人大汇报2012年中央决算的报告时提到，区域性财税优惠政策过多，公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算功能界定还不够清晰，财政资金使用绩效需进一步提高，地方政府性债务管理制度不够完善等问题，既有体制机制的原因，也与财政预算管理相关。

中国年初确定的全国财政收入增长目标是8%，支出增长目标10%；中央财政收入增长目标7%，中央财政支出目标是增长8.4%。今年1-5月，全国公共财政收入同比增长6.6%，增幅同比回落6.1个百分点；全国公共财政支出同比增速则为13.2%。

欲浏览中国全国月度财政收入与支出增速图表，请点选：r.reuters.com/sef39t

“中国目前是中央与地方各编各的预算，这次压缩的只是中央机关的预算，地方政府的预算钱怎么花中央政府很难干预，且今年8月1日‘营改增’后地方收入减少，地方的钱能不能收足都成疑问，在增量都在减少的情况下，盘活财政存量估计就是个概念。”一位不具名的财税部门人士私下称。