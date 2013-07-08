中国钢铁：6月下旬粗钢日产量218.1万吨，旬环比增0.8%--中钢协

尽管钢材消费不旺，库存仍处于高位，但中国钢铁企业的粗钢日产量自2月中旬以来一直持续在逾200万吨的高位，在5月上旬则冲高至219.3万吨的历史纪录高位，这相当于全年粗钢产量将逾八亿吨，这给已经位于成本线附近的很多钢铁产品价格带来沉重压力。