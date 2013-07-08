中国钢铁：6月下旬粗钢日产量218.1万吨，旬环比增0.8%--中钢协

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透北京7月8日 - 中国钢铁工业协会周一公布数据显示，6月下旬全国粗钢日产量为218.1万吨，旬环比增加0.8%。
尽管钢材消费不旺，库存仍处于高位，但中国钢铁企业的粗钢日产量自2月中旬以来一直持续在逾200万吨的高位，在5月上旬则冲高至219.3万吨的历史纪录高位，这相当于全年粗钢产量将逾八亿吨，这给已经位于成本线附近的很多钢铁产品价格带来沉重压力。
以下是年内中国钢铁工业协会公布的粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)
时间 日产量 环比%
6月下旬 218.1 +0.8
6月中旬 216.4 +0.4
6月上旬 215.6 +0.1
5月下旬 215.4 -1.4
5月中旬 218.5 -0.3
5月上旬 219.3 +3.0
4月下旬 212.9 +0.6
4月中旬 211.6 -0.4
4月上旬 212.4 +2.5
3月下旬 207.2 +0.4
3月中旬 206.4 -1.0
3月上旬 208.5 +2.5
2月下旬 203.4 +1.4
2月中旬 200.6 +0.9
2月上旬 198.9 +4.4
1月下旬 190.6 -0.4
1月中旬 191.4 -1.5
1月上旬 194.4 +2.3 (完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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