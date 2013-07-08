《交易视点》经济数据待公布资金面影响将弱化，REPOIRS倒挂有望消失--广发银行

路透上海7月8日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报，预期本周资金面继续保持宽松，R007继续回落，但在3.5%至3.0%的区间内下降阻力加大。债券收益率曲线继续陡峭转化，短端下行幅度更大，长端在短端下行和二季度数据不佳的预期下，也会小幅下行。

Repo IRS曲线有望继续回落，并以短端为主。建议交易资金可继续买入中短端债券，主要是1年国债（反税）和金融债等，少量参与中长端品种，并选择IRS中短端，如3年，支付固定利率。激进的操作可以选择支付5年等长端固定利率。

**资金面影响弱化，关注二季度经济数据**

上周的债券和IRS收益率，延续了之前逐步下降的趋势，原因是回购利率稳步回落，资金供给非常充足。即使面对7月5日的准备金补缴，市场也依然淡定，可见机构心态恢复得不错。

上周资金利率延续回落走势，R007降至3.80%，资金供给充足。受此影响，债券利率继续下行，幅度大约在10-15bp。不论是国债、金融债还是信用债，收益率曲线都明显变平——由倒挂走向变平。预计未来很可能继续走向陡峭化，这种陡峭化主要是通过短端下行来实现的。

本周开始，资金利率仍然是影响市场的主要因素，不过其作用正在慢慢弱化，并暂时让位给即将公布的二季度经济数据。首先说资金，宽松的趋势不会改变，回购利率仍有继续下降的空间，并且整个七月我们都看不到明显影响资金面的因素。因此对中短端IRS和债券来说，还有继续下行的动力。债券曲线还是有倒挂的现象存在，并且将逐步好转，如果得不到纠正，说明资金状况还是不甚理想，3年左右的中短端利率会有上升压力。Repo IRS曲线的倒挂现象本周预计将完全消失，Shibor IRS倒挂依然存在。

第二说基本面。二季度经济数据备受瞩目，本周将公布物价数据，我们认为影响不大，市场基本已经预期到了。下周一公布的一系列宏观经济数据，将会带动IRS和债券收益率下行，当然这是基于数据较差的预期，否则，根据我们之前的观点，长端利率是难以压住的。

** REPO IRS倒挂有望纠正**

上周资金面继续宽松，回购利率稳步下降，资金供给充足，7月5日的补缴准备金并没有给市场带来任何影响，可见各机构备付都比较充足。我们预计这种宽松的局面会延续到本周，回购利率有望进一步下降。R007有希望跌破3.50%。本周公开市场没有到期，预计央行会继续停止央票和正回购操作，维持资金面逐步宽松的趋势。总体而言，资金的影响趋于稳定。

上周债券二级市场收益率继续下行，不过中短端下行的幅度明显大于长端。收益率曲线陡峭化趋势明显。不过受制于回购利率依然在相对高位，短端品种利率下行幅度有限，大约在10bp左右。这样对长端品种不利。收益率曲线要继续陡峭化，需要回购利率继续下降。如果不能实现，那么长端的上行压力会越来越大。我们还是坚持认为，债券曲线不会长时间倒挂。短端品种，如1年国债、金融债等，依然存在交易价值，长端则可能受到经济数据较差的影响而下降，但我们认为这并不是好的交易机会。

IRS变化类似债券，1*5 sprd已经基本持平。从市场情绪的切身感受来说，IRS参与者对回购利率的回落的预期反应已经较充分，payside力量逐渐增强。一旦回购利率不能“规律的”下降，payer的动力便马上增强了。回到债券，其实市场也有类似的心态，上周五的债券抛盘开始增多，也是对资金利率的反应。

IRS反应要比债券更快一点。资金宽松的预期已经有较充分的反应。上周五时，一旦回购利率没有如期下降，IRS马上出现反弹。本周，基于我们对资金利率继续下降的预期下，IRS曲线倒挂的现象会继续改变，其中Repo IRS可能完全纠正。在短端下行的带动下，长端也会有所回落，但幅度有限。 （完）