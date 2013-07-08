台湾债市：RP利率持稳，区间低位交投比重略增

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透台北7月8日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一持稳。市场人士指出，月初市场资金偏向宽松，投信、银行及寿险端买盘仍多，然目前整体市场券源偏少，主要以到期续作为主，交投利率的区间低位成交比重略增。
他们表示，旬初资金水位偏高，加上整体券源依旧短少，令RP交投区间低位成交比重持续增加，尤以公司债RP更为明显，近期部分大型券商及票券商已先行调降RP利率，短线RP利率将暂且维持在既有区间。
〞目前资金情势就是一般旬初的多钱状况，但没有到非常多。〞一位大型证券商交易员表示。
票券业市场人士指出，今天七天以上的公司债RP利率略调降1个基点，周一到期续作的量并不多，客户端接受度高，短期间RP成交利率将暂稳在现有利率水准。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64%，大区间在0.64-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.71-0.72%，与上日大致相同，大区间则见0.70-0.73%。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%不变；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.66%，高位较上日降低1个基点。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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