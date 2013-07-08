台湾债市：RP利率持稳，区间低位交投比重略增

路透台北7月8日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一持稳。市场人士指出，月初市场资金偏向宽松，投信、银行及寿险端买盘仍多，然目前整体市场券源偏少，主要以到期续作为主，交投利率的区间低位成交比重略增。

他们表示，旬初资金水位偏高，加上整体券源依旧短少，令RP交投区间低位成交比重持续增加，尤以公司债RP更为明显，近期部分大型券商及票券商已先行调降RP利率，短线RP利率将暂且维持在既有区间。

〞目前资金情势就是一般旬初的多钱状况，但没有到非常多。〞一位大型证券商交易员表示。

票券业市场人士指出，今天七天以上的公司债RP利率略调降1个基点，周一到期续作的量并不多，客户端接受度高，短期间RP成交利率将暂稳在现有利率水准。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64%，大区间在0.64-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.71-0.72%，与上日大致相同，大区间则见0.70-0.73%。