台湾货币市场：短率持平上日，本周观察央行冲销力道

* 提存期初资金仍宽松

* 央行隔夜冲销力道本月来似有加大

* 短率或暂止于当前

记者 林妙容

路透台北7月8日 - 台湾银行间短率周一持平于低位。银行资金调度人士指出，今日银行端资金宽松同于上周，且去化管道有限，令利率暂时持于底部不变。不过，上周来央行委由大型行库代收隔夜游资的力道似乎较上月加大，暂时吸收消化部分市场短钱，本周将续观察央行冲销力道。

银行资金调拨人士表示，虽然上周五央行标售364天期存单得标利率连四个月走跌，但走跌幅度已有所减缓。在公债市场目前两年期以上公债殖利率大弹的情况下，市场人士希望一年期存单同样能止稳于目前利率水准，不再走跌，甚至能有一点反弹空间；但一周内的短期利率料继续持于底部不变。

〞短率市场虽然是以本地资金状况为主，但公债弹这么多，气氛上还是会多少影响一年期的存单标售。〞一位大型银行资金调度人士说。

他们指出，除存单标售外，在日常调度中，市场仍有一些分配不均，不过资金水位高涨令缺钱银行调度难度不高，多钱的银行则寄望午后央行能放大回收隔夜游资的力道。

台湾央行周五宣布，1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.632%，稍高于市场预期，较上月的0.635%微跌0.3基点，已连续四个月度走跌，并为2010年9月得标利率0.624%以来的次低纪录。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为负27亿台币，至周日累计超额准备为负27亿，加计前期1%的超额准备为1,026亿台币。

本地时间11:54时，

**台币兑美元 走升8.2分报30.136。

**台股 大跌1.16%，报7,908.83点；成交量 报490.88亿台币。

**台湾指标五年公债102/2 殖利率弹1.3基点报1.15%。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.387%。今日区间暂在0.387-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.420%，上日在0.380-0.420%。

**短票市场以到期续作为主**

在短票市场方面，大型票券商交易员表示，今天初级市场发票量不多，票源不足市场以到期续作为主，利率虽持续往区间低位靠拢，但既有区间没有突破。

票券商资金调度人士预估，本周料银行端持续钱多，但利率突破需有更多的宽松因子，暂时30天期短票底部仍看在0.68%。

〞资金去化管道就是那几个，短票的量也不大，就是做一点点。〞一位买票的本地银行交易员称。

30天期短票利率主要交投仍落在0.68%-0.69%，与上日持平，0.69%以较长天期及免保票为主。

台湾央行今日存单到期金额3,025.2亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总金额为1兆776.5亿台币，其他交易日落点分别为周二726亿元、周三80亿元、周四3,367.3亿元以及周五的3,578亿元。

**RP利率区间低位交投比重略增**

债券市场附买回(RP)成交利率周一持稳。市场人士指出，月初市场资金偏向宽松，投信、银行及寿险端买盘仍多，然目前整体市场券源偏少，主要以到期续作为主，交投利率的区间低位成交比重略增。

他们表示，旬初资金水位偏高，加上整体券源依旧短少，令RP交投区间低位成交比重持续增加，尤以公司债RP更为明显，近期部分大型券商及票券商已先行调降RP利率，短线RP利率将暂且维持在既有区间。

〞目前资金情势就是一般旬初的多钱状况，但没有到非常多。〞一位大型证券商交易员表示。

票券业市场人士指出，今天七天以上的公司债RP利率略调降1个基点，周一到期续作的量并不多，客户端接受度高，短期间RP成交利率将暂稳在现有利率水准。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64%，大区间在0.64-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.71-0.72%，与上日大致相同，大区间则见0.70-0.73%。