台湾货币市场：短率持平上日，本周观察央行冲销力道

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
* 提存期初资金仍宽松
* 央行隔夜冲销力道本月来似有加大
* 短率或暂止于当前
记者 林妙容
路透台北7月8日 - 台湾银行间短率周一持平于低位。银行资金调度人士指出，今日银行端资金宽松同于上周，且去化管道有限，令利率暂时持于底部不变。不过，上周来央行委由大型行库代收隔夜游资的力道似乎较上月加大，暂时吸收消化部分市场短钱，本周将续观察央行冲销力道。
银行资金调拨人士表示，虽然上周五央行标售364天期存单得标利率连四个月走跌，但走跌幅度已有所减缓。在公债市场目前两年期以上公债殖利率大弹的情况下，市场人士希望一年期存单同样能止稳于目前利率水准，不再走跌，甚至能有一点反弹空间；但一周内的短期利率料继续持于底部不变。
〞短率市场虽然是以本地资金状况为主，但公债弹这么多，气氛上还是会多少影响一年期的存单标售。〞一位大型银行资金调度人士说。
他们指出，除存单标售外，在日常调度中，市场仍有一些分配不均，不过资金水位高涨令缺钱银行调度难度不高，多钱的银行则寄望午后央行能放大回收隔夜游资的力道。
台湾央行周五宣布，1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.632%，稍高于市场预期，较上月的0.635%微跌0.3基点，已连续四个月度走跌，并为2010年9月得标利率0.624%以来的次低纪录。
拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为负27亿台币，至周日累计超额准备为负27亿，加计前期1%的超额准备为1,026亿台币。
本地时间11:54时，
**台币兑美元 走升8.2分报30.136。
**台股 大跌1.16%，报7,908.83点；成交量 报490.88亿台币。
**台湾指标五年公债102/2 殖利率弹1.3基点报1.15%。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.387%。今日区间暂在0.387-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.420%，上日在0.380-0.420%。
**短票市场以到期续作为主**
在短票市场方面，大型票券商交易员表示，今天初级市场发票量不多，票源不足市场以到期续作为主，利率虽持续往区间低位靠拢，但既有区间没有突破。
票券商资金调度人士预估，本周料银行端持续钱多，但利率突破需有更多的宽松因子，暂时30天期短票底部仍看在0.68%。
〞资金去化管道就是那几个，短票的量也不大，就是做一点点。〞一位买票的本地银行交易员称。
30天期短票利率主要交投仍落在0.68%-0.69%，与上日持平，0.69%以较长天期及免保票为主。
台湾央行今日存单到期金额3,025.2亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总金额为1兆776.5亿台币，其他交易日落点分别为周二726亿元、周三80亿元、周四3,367.3亿元以及周五的3,578亿元。
**RP利率区间低位交投比重略增**
债券市场附买回(RP)成交利率周一持稳。市场人士指出，月初市场资金偏向宽松，投信、银行及寿险端买盘仍多，然目前整体市场券源偏少，主要以到期续作为主，交投利率的区间低位成交比重略增。
他们表示，旬初资金水位偏高，加上整体券源依旧短少，令RP交投区间低位成交比重持续增加，尤以公司债RP更为明显，近期部分大型券商及票券商已先行调降RP利率，短线RP利率将暂且维持在既有区间。
〞目前资金情势就是一般旬初的多钱状况，但没有到非常多。〞一位大型证券商交易员表示。
票券业市场人士指出，今天七天以上的公司债RP利率略调降1个基点，周一到期续作的量并不多，客户端接受度高，短期间RP成交利率将暂稳在现有利率水准。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64%，大区间在0.64-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.71-0.72%，与上日大致相同，大区间则见0.70-0.73%。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%不变；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.66%，高位较上日降低1个基点。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。