《汇市简讯》美元/坡元多头走势瞄准更高目标

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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美元/坡元延续上周多头走势，已突破1.2780-1.2815坡元阻力区域，触及年内新高1.2850。若能持续上升走势或能突破200周移动均值切入位(目前在1.2919)，之后是2012年6月高点1.2972和2012年1月高点1.3006。自2003年严重急性呼吸道症候群(SARS)疫情爆发以来，美元/坡元一直未能持续突破200周移动均线切入位。随着美国公债收益率(殖利率)走升，美元/坡元逐步逼近这一关键水准，明确显示出美元走势可能即将出现重大逆转，而且日圆外亚洲货币也相应走软。美元需跌破1.2730坡元才能将短期走势前景变为中性，不过出现这种情况的几率不高。新加坡定于本周五公布第二季国内生产总值(GDP)数据初值，印尼6月发生森林大火导致新加坡被浓烟笼罩，可能阻碍了经济增长。(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。