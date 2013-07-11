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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 10:04 BJT

表格：中国房地产商6月销售表现

路透香港7月11日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2013年6月份的合同销售表现
（除中国海外以亿港元为单位外，其他公司均以亿元人民币为单位）：    
     
                         6月       5月      按月变化    按年变化    2013年以来    2013年目标
 *中国海外               152.3     128.1    +18.9%      +2.6%       800.7         不少于1,000
 *合景泰富               12.05     15.19    -20.7%      -0.7%       80.61         160
 *恒大地产               104.2     92.1     +13.1%      +26.7%      446.1         1,000
 *中渝置地               5.73      10.88    -47.3%      13%         46.63         88
 龙湖地产                43.3      46.5     -6.9%       -4.6%       223.9         460
 万科                    134.9     141.6    -4.7%       +1.3%       836.7         未有透露
 广州富力地产            30.65     29.11    +5.3%       +10.3%      185.79        420
 首创置业                22.3      10.5     +111.3%     +30.8%      65.9          200
 碧桂园                  48.5      57.5     -15.6%      +8.7%       336.5         620
 世茂房地产              71.9      70.1     +2.6%       +19.2%      325.3         550
    
    注：*为新增。（完）

 (记者 梁慧仪；审校 张喜良)
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