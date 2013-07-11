表格：中国房地产商6月销售表现

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透香港7月11日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2013年6月份的合同销售表现 （除中国海外以亿港元为单位外，其他公司均以亿元人民币为单位）： 6月 5月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年目标 *中国海外 152.3 128.1 +18.9% +2.6% 800.7 不少于1,000 *合景泰富 12.05 15.19 -20.7% -0.7% 80.61 160 *恒大地产 104.2 92.1 +13.1% +26.7% 446.1 1,000 *中渝置地 5.73 10.88 -47.3% 13% 46.63 88 龙湖地产 43.3 46.5 -6.9% -4.6% 223.9 460 万科 134.9 141.6 -4.7% +1.3% 836.7 未有透露 广州富力地产 30.65 29.11 +5.3% +10.3% 185.79 420 首创置业 22.3 10.5 +111.3% +30.8% 65.9 200 碧桂园 48.5 57.5 -15.6% +8.7% 336.5 620 世茂房地产 71.9 70.1 +2.6% +19.2% 325.3 550 注：*为新增。（完） (记者 梁慧仪；审校 张喜良)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686