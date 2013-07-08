中国汇市：中间价持稳人民币早盘小跌，短线或维持窄幅波动

* 人民币即期早盘小幅走低

* 中间价微跌回应强势美元，持稳意味浓

* 短期汇率可能维持窄幅波动

路透北京7月8日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅走低。美国优于预期的非农就业数据推高美元指数，但人民币中间价今日仅微幅下跌，保持在6月下旬以来的窄幅波动区间内，持稳意味浓重，即期跌势也因此略小于离岸市场。

交易人士认为，当前市场对于后期人民币汇率升贬值预期较为分化，报价也较为谨慎；与此同时，中间价走势也面临比较尴尬的情况，向上向下都缺乏充足的理由支撑，因此短期来看汇价区间振荡可能性较大。

上海一外资行交易员认为，中间价如果继续升值，会给出口和经济增长带来较大压力；随美元贬值又担心出现资本外逃，监管层可能会觉得没有把握能够管住资本流出。打破当前的振荡空间需要充足的理由，往哪个方向都不舒服。

“而市场在当前位置是稳住了，可以说目前的汇率是一个市场、监管层都能够接受的fair price（公平价格）。”他并预计，短期内汇率将在6.12-6.15之间窄幅波动。

北京时间12:03，人民币兑美元即期报6.1380元，上日收报6.1326元。今日人民币兑美元中间价 为6.1807元，上日中间价为6.1790元。

东京汇市美元兑一篮子主要货币周一创三年新高，上周五公布的美国非农就业数据强劲，市场加倍预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早将于9月开始削减刺激措施。美国劳工部周五公布，6月非农就业岗位增加19.5万个，失业率则持稳在7.6%。

但前述交易员警示称，虽然非农就业要明显好于预期，但7.6%的失业率在历史角度来看还是相当高。现在其实已经有一些人认为美国可能不会那么早退出QE(量化宽松政策)，美元也已经处于超买状态；一旦这种想法成为主流，海外市场还会大幅振荡。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3000/30，上日尾盘为6.2990。

北京时间12:03，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1405/35元，上一交易日尾盘报6.1309元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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