中国货币市场：回购利率全线下跌，资金分布更趋均衡致需求减少

路透北京7月8日 - 中国银行间市场周一早盘回购利率 均有不同程度的下跌。市场人士表示，管理层表态维稳市场流动性后，市场心态趋于缓和，资金利率节节下探；由于资金分布较此前更加均衡，资金需求量有所减少。

“总体资金面较之前资金紧的时候应该还要少些，但信心足，有钱就敢出，”华南地区一银行交易员称，“这两周都有国库现金定存嘛，会好一点，价格有时非实时反映总量，信心状况很重要。”

他进一步表示，当前资金需求量较紧张时有所减少，一方面是因为资金分布更加均衡，资金缺口减少；另一方面，管理层在紧盯信贷投放节奏，机构资产运用有所收敛，亦有助于资金价格的均衡。预计本周资金情况或维持在当前水平，下周财税缴款或略有扰动。

华东地区一银行交易员也表示，较加权收益率减点拆出资金的情况较上周中有所收敛，仍有部分机构在拆入14天、一个月期的资金，说明他们对相应到期时点的管理仍偏谨慎。当前资金利率水平，买卖双方或都可以接受。虽然后期资金总量受财税缴款影响将漏损，不过当前维稳的政策基调或有所助益。

质押式回购早盘开盘亦引起机构关注。本币市场北京时间8:30开盘，直到9:48分隔夜品种才首现成交，但前两笔交易量在1,000万、300万人民币这样的小量，随后才有近7亿的单笔成交，将利率钉在3.2%左右的水平。

申银万国证券在其最新报告中估计，下周市场资金需求会有明显增强，进而带动回购利率的重新上升。一旦一天底部是3.3%，7天4%以上，且成为一个常态，债券收益率都面临重新定位。

中国财政部最近两周将进行两次国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模1,000亿元，六个月和三个月品种各半，具体操作时间分别为7月11日和7月18日。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.2554 3.3747 -11.93 七天 3.6691 3.8055 -13.64 14天 3.6806 4.2760 -59.54 上海证交所质押式回购利率 其中：隔夜 2.9950 2.5200 +47.50 七天 3.4000 0.3050 +309.50 14天 3.4700 3.1800 +29.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.3100 3.3900 -8.00 七天 3.6600 3.8300 -17.00 14天 3.6817 4.3000 -61.83 Shibor 其中:隔夜 3.2560 3.3800 -12.40 七天 3.6560 3.8160 -16.00 三个月 4.7940 4.9390 -14.50 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)