CNH市场动态：离岸即期汇价小跌，但相对新兴货币走稳

路透香港7月8日 - 香港离岸人民币即期汇价 周一下跌，跟随亚洲货币走弱。美国就业数据强劲，加深资金流出新兴市场的忧虑。不过，市场在中美会谈举行之前不倾向过度作空人民币，走势仍陷于胶着。

交易员指出，尽管国际美元以及中国出口现况不支持人民币继续升值，但境内人民币相对坚挺，有助于抑制离岸汇价的下跌速度。

“美联储退出QE的态势愈来愈明显，对亚洲货币不利，人民币也是一样，＂一中资行人士说，＂市场已经渐渐准备偏多美元，不过相对于其他亚洲货币，人民币仍然有其吸引力，CNH不至于跌得很快。＂

美国6月非农就业岗位增幅高于预期，提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减刺激计划的预期。今日亚洲货币普遍贬幅在0.5-1%间，人民币仅微贬约0.07%。

本地时间下午5:04时，离岸人民币 报6.1370，上日尾盘在6.1328，盘中区间在6.1368-6.1433。

美元兑人民币一年期NDF 尾盘报6.2965/6.3000，大致成交在6.2980，较上日的6.2990微升。

第五轮中美战略与经济对话本周三在美国华盛顿登场，中国副总理汪洋将与美国财长进行对话。此外，本周起重量级中国数据陆续公布，包括二季度国内生产总值(GDP)等，市场亦屏息以待。

境内人民币兑美元即期 收低于6.1337，较上日小跌约0.2%。人民币中间价仅微幅下跌，保持在6月下旬以来的窄幅波动区间内，持稳意味浓重。 (完)

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