中国新债: 联合网络通信周二将发行150亿元超短期融资券，期限两个月

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透上海7月8日 - 中国联合网络通信有限公司周一公告称，将于本周二(9日)在银行间债市簿记建档发行 今年第一期超短期融资券，金额150亿元人民币，期限两个月(60天)。 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中国联合 350 150 2 7/9簿记建档 工商银行 AAA 7/10 7/11 网络通信 农业银行 ============================================================================================(完 ) 参看详情，可点选上海清算所网站(here) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。