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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 13:06 BJT

中国新债: 联合网络通信周二将发行150亿元超短期融资券，期限两个月

路透上海7月8日 - 中国联合网络通信有限公司周一公告称，将于本周二(9日)在银行间债市簿记建档发行
今年第一期超短期融资券，金额150亿元人民币，期限两个月(60天)。
    
    具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  中国联合     350     150      2   7/9簿记建档    工商银行    AAA        7/10       7/11
  网络通信                                        农业银行
 ============================================================================================(完
)

  参看详情，可点选上海清算所网站(here)

 (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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