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货币新闻 | 2013年 7月 8日 星期一 14:01 BJT

韩国债市：政府公布支持公司债市场的计划细节

路透首尔7月8日 - 韩国周一公布一项期待已久的计划细节，旨在帮助面临暂时财务困境的国内企业更容易发行新债，以偿还到期债券。

韩国金融服务委员会(FSC)在声明中称，韩国产业银行将认购符合条件的企业发行的新债，并将这些债券中的大部分打包成初级担保债务凭证(P-CBO)。

委员会表示，然后P-CBO会从投资者手中募资6.4万亿(兆)韩元(56亿美元)，声明并未提及根据该计划所购买的初始公司债的价值。(完) (编译 王兴亚；审校 白云)
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