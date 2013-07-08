韩国债市：政府公布支持公司债市场的计划细节

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透首尔7月8日 - 韩国周一公布一项期待已久的计划细节，旨在帮助面临暂时财务困境的国内企业更容易发行新债，以偿还到期债券。
韩国金融服务委员会(FSC)在声明中称，韩国产业银行将认购符合条件的企业发行的新债，并将这些债券中的大部分打包成初级担保债务凭证(P-CBO)。
委员会表示，然后P-CBO会从投资者手中募资6.4万亿(兆)韩元(56亿美元)，声明并未提及根据该计划所购买的初始公司债的价值。(完) (编译 王兴亚；审校 白云)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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