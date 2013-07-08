《汇市简讯》欧元/美元亚洲时段走势淡静，稍晚面临众多事件风险

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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* 中国经济成长疑虑压抑市场信心--MSCI明晟亚太股指(除日本)下跌1.6%，欧元/美元亚洲时段波动幅度仅20个点
* 欧洲央行总裁德拉吉谈话、欧元集团会议、德国工业生产及贸易数据等形成事件风险
* 料守在5月低点1.2796美元上方，若失守则下档目标为2013年低点1.2740
* 欧洲央行与美联储政策方向相左，令欧元承压，市场人气严重偏向下档
* 五日、10日及20日均线皆向下，波林格区间下移
* 技术图表(link.reuters.com/buv49t)(完)
(编译 蔡美珍; 审校 白云)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。