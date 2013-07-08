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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 13:16 BJT

《汇市简讯》欧元/美元亚洲时段走势淡静，稍晚面临众多事件风险

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* 中国经济成长疑虑压抑市场信心--MSCI明晟亚太股指(除日本)下跌1.6%，欧元/美元亚洲时段波动幅度仅20个点

* 欧洲央行总裁德拉吉谈话、欧元集团会议、德国工业生产及贸易数据等形成事件风险

* 料守在5月低点1.2796美元上方，若失守则下档目标为2013年低点1.2740

* 欧洲央行与美联储政策方向相左，令欧元承压，市场人气严重偏向下档

* 五日、10日及20日均线皆向下，波林格区间下移

* 技术图表(link.reuters.com/buv49t)(完)

(编译 蔡美珍; 审校 白云)
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