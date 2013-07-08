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货币新闻 | 2013年 7月 8日 星期一 13:45 BJT

印度卢比汇率：央行将与石油企业开会讨论外汇需求--消息

路透孟买7月8日 - 两名知情消息人士对路透表示，印度央行周一稍后将与石油企业主管在孟买开会讨论油企外汇需求。

这些油企为印度国内汇市最大的美元买家。印度卢比兑美元 周一降至纪录低点61.21。

“将讨论数个选项。石油窗口就是其中之一，”一名消息人士周一表示。

交易员曾表示，印度央行可能对油企单独设下一个窗口，向他们提供美元，以降低现汇市场的美元需求，从而协助缓解卢比所面临的下行压力。(完) (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
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