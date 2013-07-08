印度卢比汇率：央行将与石油企业开会讨论外汇需求--消息

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透孟买7月8日 - 两名知情消息人士对路透表示，印度央行周一稍后将与石油企业主管在孟买开会讨论油企外汇需求。
这些油企为印度国内汇市最大的美元买家。印度卢比兑美元 周一降至纪录低点61.21。
“将讨论数个选项。石油窗口就是其中之一，”一名消息人士周一表示。
交易员曾表示，印度央行可能对油企单独设下一个窗口，向他们提供美元，以降低现汇市场的美元需求，从而协助缓解卢比所面临的下行压力。(完) (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选