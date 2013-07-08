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货币新闻 | 2013年 7月 8日 星期一 13:40 BJT

日本热股：软银债信评等遭标准普尔降至“垃圾”级，股价挫逾4%

路透东京7月8日 - 标准普尔将日本软银 债信评等调降两个级距至BB+，即“垃圾”级的最高等级，标准普尔称降评理由为软银提高出价收购美国Sprint Nextel Corp ，以及相关的买断Clearwire Corp 股权计划。

美国联邦通讯委员会(FCC)上周表决支持软银/Sprint合并案。

标准普尔称，软银评等展望为稳定。

软银评等遭调降后，股价下挫逾4%。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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