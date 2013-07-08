日本热股：软银债信评等遭标准普尔降至“垃圾”级，股价挫逾4%

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透东京7月8日 - 标准普尔将日本软银 债信评等调降两个级距至BB+，即“垃圾”级的最高等级，标准普尔称降评理由为软银提高出价收购美国Sprint Nextel Corp ，以及相关的买断Clearwire Corp 股权计划。
美国联邦通讯委员会(FCC)上周表决支持软银/Sprint合并案。
标准普尔称，软银评等展望为稳定。
软银评等遭调降后，股价下挫逾4%。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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