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货币新闻 | 2013年 7月 8日 星期一 16:13 BJT

表格：台湾6月出口较去年同期增8.6%优于预期，电子产品出货升温

路透台北7月8日 - 台湾财政部周一公布，6月出口金额较上年同期升8.6%，远高于市场预估的升2.3%。财政部表示，6月以电子产品、矿产品、塑橡胶及其制品增加较多，化学品、电机产品亦呈两位数成长，且因去年6月的基期较低。

财政部指出，累计1至6月出口1,504.8亿美元，较上年同期升2.4%。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

6月年变动率(%) 5月年变动率(%)

整体出口金额 +8.6 +0.9

--中国(含香港) +6.0 +3.2

--美国 -3.1 +0.3

--欧洲 +7.1 -9.7

--日本 +9.0 -9.2

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2013年

6月 +8.6 +6.8 +32.5

5月 +0.9 -8.0 +44.6

4月 -1.9 -8.2 +22.7

3月 +3.3 +0.2 +32.0

2月 -15.8 -8.5 +9.2

1月 +21.8 +22.3 +4.7

2012年 12月 +9.0 +1.6 +41.3 11月 +0.9 +0.1 +34.0 10月 -1.9 -1.8 +32.6

9月 +10.4 +1.3 +40.8

8月 -4.2 -7.6 +33.1

7月 -11.6 -3.2 +9.0

6月 -3.2 -8.4 +25.8

5月 -6.3 -10.5 +22.6

4月 -6.4 +2.1 +6.9

3月 -3.2 -5.8 +23.6

2月 +10.3 +1.3 +28.3

1月 -16.8 -11.9 +4.2

注：r为修正值。(完)

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