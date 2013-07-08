表格：台湾6月出口较去年同期增8.6%优于预期，电子产品出货升温

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透台北7月8日 - 台湾财政部周一公布，6月出口金额较上年同期升8.6%，远高于市场预估的升2.3%。财政部表示，6月以电子产品、矿产品、塑橡胶及其制品增加较多，化学品、电机产品亦呈两位数成长，且因去年6月的基期较低。
财政部指出，累计1至6月出口1,504.8亿美元，较上年同期升2.4%。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
6月年变动率(%) 5月年变动率(%)
整体出口金额 +8.6 +0.9
--中国(含香港) +6.0 +3.2
--美国 -3.1 +0.3
--欧洲 +7.1 -9.7
--日本 +9.0 -9.2
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2013年
6月 +8.6 +6.8 +32.5
5月 +0.9 -8.0 +44.6
4月 -1.9 -8.2 +22.7
3月 +3.3 +0.2 +32.0
2月 -15.8 -8.5 +9.2
1月 +21.8 +22.3 +4.7
2012年 12月 +9.0 +1.6 +41.3 11月 +0.9 +0.1 +34.0 10月 -1.9 -1.8 +32.6
9月 +10.4 +1.3 +40.8
8月 -4.2 -7.6 +33.1
7月 -11.6 -3.2 +9.0
6月 -3.2 -8.4 +25.8
5月 -6.3 -10.5 +22.6
4月 -6.4 +2.1 +6.9
3月 -3.2 -5.8 +23.6
2月 +10.3 +1.3 +28.3
1月 -16.8 -11.9 +4.2
注：r为修正值。(完)
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该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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