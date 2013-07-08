中国期市：金银期货夜盘首日交投活跃，白银成交逾百万手

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透北京7月8日 - 上周五启动的中国贵金属期货夜盘交易获得市场青睐，黄金和白银期货成交双双超过日盘，白银成交量甚至突破百万手大关，这意味着“连续交易”这一国内期市的制度性创新得到了市场的初步认可。
上海期货交易所统计显示，当日连续交易期间(7月5日21:00至7月6日2:30)，共成交黄金合约225,016手、白银合约1,216,350手，成交金额分别为552.50亿元人民币和701.70亿元，是周五日盘的2.43倍和1.32倍。
周五连续交易开市前，美国劳工部发布的6月非农就业数据好于预期，使市场对美联储将在今年稍晚缩减货币刺激措施的担忧重燃，从而拖累金价。
黄金期货主力合约 当日夜盘收跌2.33%，报每克245.45元；白银主力合约 收报每千克3,843元，跌幅为2.29%。
上期所并表示，有156家会员参与当天的交易，占正式登记参与连续交易会员总数的94.55%。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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