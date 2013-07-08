表格：德国5月出口创2009年末以来最大月度跌幅

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
5月进口较前月上升1.7%，高于路透调查预期的上涨0.5%，也高于上升1.2%的最高预估。
德国联邦统计局周一公布的数据显示，德国5月经季节调整的贸易顺差缩窄至141亿欧元，4月顺差下修为175亿欧元。市场原预估5月顺差为175亿欧元。
以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):
13年5月 13年4月 12年5月
贸易收支(经季节调整) 14.1 17.5 15.7
出口 90.4 92.6 93.4
出口变动(较上月，%) -2.4 +1.4 +4.1
进口 76.3 75.1 77.7
进口变动(较上月，%) +1.7 +1.2 +5.3(完) (编译 兰秀娟/王翔琼; 审校 隋芬)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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