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货币新闻 | 2013年 7月 8日 星期一 14:21 BJT

表格：德国5月出口创2009年末以来最大月度跌幅

5月进口较前月上升1.7%，高于路透调查预期的上涨0.5%，也高于上升1.2%的最高预估。

德国联邦统计局周一公布的数据显示，德国5月经季节调整的贸易顺差缩窄至141亿欧元，4月顺差下修为175亿欧元。市场原预估5月顺差为175亿欧元。

以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):

13年5月 13年4月 12年5月

贸易收支(经季节调整) 14.1 17.5 15.7

出口 90.4 92.6 93.4

出口变动(较上月，%) -2.4 +1.4 +4.1

进口 76.3 75.1 77.7

进口变动(较上月，%) +1.7 +1.2 +5.3(完) (编译 兰秀娟/王翔琼; 审校 隋芬)
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