《分析师观点2》台湾6月出口优于预期，第三季出口有望优于上季

路透台北7月8日 - 台湾财政部周一公布，6月出口金额较上年同期升8.6%，远高于市场预估的升2.3%。财政部表示，6月以电子产品、矿产品、塑橡胶及其制品增加较多，化学品、电机产品亦呈两位数成长，且因去年6月的基期较低。

财政部指出，累计1至6月出口1,504.8亿美元，较上年同期升2.4%。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

6月年变动率(%) 5月年变动率(%)

整体出口金额 +8.6 +0.9

--中国(含香港) +6.0 +3.2

--美国 -3.1 +0.3

--欧洲 +7.1 -9.7

--日本 +9.0 -9.2

**市场评论**

--凯基投顾总经分析师 蔡耀德：

六月出口表现明显优于市场预期，主要受惠于半导体及塑化等两大产业出口表现较佳，半导体业受惠中国行动电子装置需求稳建，塑化产业则因去年同期油价基期较低，致塑化业去年同期产能利用率较低。展望第三季出口仍将缓慢复苏，预估第三季出口将较上年同期呈高个位数成长，看好第三季出口将由电子产品舖货需求带动。

--永丰金控总经分析师 石孝綮：

6月出口表现有点好到出乎意料，主要因为上月日圆汇率稍有回升，使台湾对日本出口订单略见回笼，欧洲订单也持续缓步复苏，展望第三季出口表现将受惠于电子产品旺季效应及景气复苏等利多，第三季出口表现有望优于上季。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收贬1.24角，报30.342。

--台股加权股价指数 收盘大跌1.44%至7,886.34点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

--参看台湾经济数据相关新闻，请点选TW-ECI-CMN

**相关背景**

--主计总处5月最新预估2013年GDP(国内生产总值)成长率2.40%，并预估今年出口成长2.82%，进口则成长3.91%。

--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)