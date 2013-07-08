台湾央行：共发行3,025.5亿台币存单，存单发行余额增0.3亿

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透台北7月8日 - 台湾央行周一公布，今日共发行3,025.5亿台币存单，其中含1,000亿台币的364天期存单。若相较存单到期金额3,025.2亿，存单发行余额微增0.3亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,888.5
91天期 0.93 115.0
182天期 1.05 22.0
央行上日共发行789.15亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,838亿台币。
拆款中心资料 显示，经修正后上周五超额准备为负27亿台币，累计超额准备为负27亿，加计前期1%的超额准备为1,026亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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