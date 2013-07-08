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货币新闻 | 2013年 7月 8日 星期一 16:57 BJT

台湾央行：共发行3,025.5亿台币存单，存单发行余额增0.3亿

路透台北7月8日 - 台湾央行周一公布，今日共发行3,025.5亿台币存单，其中含1,000亿台币的364天期存单。若相较存单到期金额3,025.2亿，存单发行余额微增0.3亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,888.5

91天期 0.93 115.0

182天期 1.05 22.0

央行上日共发行789.15亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,838亿台币。

拆款中心资料 显示，经修正后上周五超额准备为负27亿台币，累计超额准备为负27亿，加计前期1%的超额准备为1,026亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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