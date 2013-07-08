表格：瑞士第一季工业订单较上年同期成长0.6%

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透苏黎世7月8日 - 瑞士联邦统计局周一公布，瑞士第一季工业订单较上年同期成长0.6%；第四季工业订单修正为较上年同期下滑1.4%，前值为下滑2.4%。
主要数据
(较上年同期变动率，扣除建筑)
2013第一季 2012第四季 2012年第一季
新订单
年变动率 0.6 -1.4 -3.9
(括号内为前值)
数据细节请点击：(here) (完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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