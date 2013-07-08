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货币新闻 | 2013年 7月 8日 星期一 15:23 BJT

表格：瑞士第一季工业订单较上年同期成长0.6%

路透苏黎世7月8日 - 瑞士联邦统计局周一公布，瑞士第一季工业订单较上年同期成长0.6%；第四季工业订单修正为较上年同期下滑1.4%，前值为下滑2.4%。

主要数据

(较上年同期变动率，扣除建筑)

2013第一季 2012第四季 2012年第一季

新订单

年变动率 0.6 -1.4 -3.9

(括号内为前值)

数据细节请点击：(here) (完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
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