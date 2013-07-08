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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 14:16 BJT

韩国汇市：韩元触及6月末以来最低位，因美国就业数据强劲提振美元走强

路透首尔7月8日 - 韩元/美元 周一跌至6月末以来最低，因美国6月就业数据强劲，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减刺激计划的预期升温，提振美元上扬。

韩元兑美元 国内市场收盘报1,152.3，上周五此间市场收报1,142.3。

韩元/美元今日盘中一度低见1,153.0，为6月26日以来的最低盘中水准。(完)

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