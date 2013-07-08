东京汇市：美元指数创三年新高，非农就业数据增强美联储退出预期

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2827 1.2830 -0.02 -2.78 1.3194 美元/日圆 101.00 101.18 -0.18 +16.44 86.74 欧元/日圆 129.59 129.81 -0.17 +13.22 114.46 美元/瑞郎 0.9647 0.9634 +0.13 +5.37 0.9155 英镑/美元 1.4894 1.4887 +0.05 -8.35 1.6251 美元/加元 1.0564 1.0577 -0.12 +6.48 0.9921 澳元/美元 0.9062 0.9062 +0.00 -12.81 1.0393 新西兰元/美元 0.7732 0.7705 +0.35 -6.65 0.8283 澳元/日圆 91.550 91.690 -0.15 +1.58 90.130 新西兰元/日圆 78.130 77.960 +0.22 -44.52 140.820 英镑/日圆 150.47 150.63 -0.11 +6.85 140.82 澳元/新西兰元 1.1716 1.1751 -0.30 -6.57 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦 以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 王洋)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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