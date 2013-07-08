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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 14:28 BJT

东京汇市：美元指数创三年新高，非农就业数据增强美联储退出预期

纽约      当日     今年来    2012年
                                最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                            
 欧元/美元                        1.2827    1.2830     -0.02     -2.78    1.3194
 美元/日圆                        101.00    101.18     -0.18    +16.44     86.74
 欧元/日圆                        129.59    129.81     -0.17    +13.22    114.46
 美元/瑞郎                        0.9647    0.9634     +0.13     +5.37    0.9155
 英镑/美元                        1.4894    1.4887     +0.05     -8.35    1.6251
 美元/加元                        1.0564    1.0577     -0.12     +6.48    0.9921
 澳元/美元                        0.9062    0.9062     +0.00    -12.81    1.0393
 新西兰元/美元                    0.7732    0.7705     +0.35     -6.65    0.8283
 澳元/日圆                        91.550    91.690     -0.15     +1.58    90.130
 新西兰元/日圆                    78.130    77.960     +0.22    -44.52   140.820
 英镑/日圆                        150.47    150.63     -0.11     +6.85    140.82
 澳元/新西兰元                    1.1716    1.1751     -0.30     -6.57    1.2540
                                                                                
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦
 以此为基准计算。
 (完)
        
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 (编译 张若琪 审校 王洋)
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