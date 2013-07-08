《汇市简讯》亚洲股市下跌，美元保持坚挺

标题新闻：俄罗斯央行分析师称4-5月俄通胀或降至4%以下，但明年通胀或难以保持在央行目标附近
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* 美元/日圆跌0.22%，澳元/美元跌0.10%，新西兰元/美元涨0.31%，欧元/美元持平
* 美国10年期公债收益率为2.696%，先前触及2.755%；亚洲股市下跌
* 政府的再平衡计划和改革决心令中国股市承压
* 瑞典、德国工业生产，美国消费者信贷数据即将公布，欧元区财长将开会(完)
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
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