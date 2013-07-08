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市场报道 | 2013年 7月 8日 星期一 14:21 BJT

《汇市简讯》亚洲股市下跌，美元保持坚挺

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* 美元/日圆跌0.22%，澳元/美元跌0.10%，新西兰元/美元涨0.31%，欧元/美元持平

* 美国10年期公债收益率为2.696%，先前触及2.755%；亚洲股市下跌

* 政府的再平衡计划和改革决心令中国股市承压

* 瑞典、德国工业生产，美国消费者信贷数据即将公布，欧元区财长将开会(完)

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