表格：外资及陆资在台股卖超59.33亿台币，转买为卖

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透台北7月8日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超59.33亿台币，上日为买超50.24亿。
三大法人今日合计卖超76.67亿台币，上交易日修正后为买超74.77亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
7/8 -59.33 -15.13 -2.22 -76.67
7/5 +50.24 +24.10r +0.42r +74.77r
7/4 -42.20r +11.56r -4.80r -35.44r
7/3 -48.48 -15.51r -6.62r -70.61r
7/2 -69.08r -0.05r +1.54r -68.08r
7/1 -42.02r +17.25r +0.16r -24.61r
本月累计 -210.87 +21.73 -11.51 -200.64
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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