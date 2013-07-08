中国债市：利率互换先涨后跌，美就业数据强劲和资金宽松多空交错

路透上海7月8日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一先涨后跌，其中一年期品种最终小幅下行，而五年等稍长期限则变化不大。交易员称，此前公布的美国强劲就业数据，导致IRS开盘上涨，但因境内市场资金依旧宽松，随后在七天回购利率走低带动下回落。

美国公债收益率上周五触及数年高位，此前美国公布意外强劲的就业报告，令市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在不久后放缓大规模购债计划的臆测升温。

北京一银行交易员表示，IRS先涨后跌，因“早盘跟着美债(上涨)，但股市略虚啊，资金又松。”

该交易员并称，目前来看，如无意外，近期资金面有望维持相对稳定状态。下一步要继续看经济数据，央行公开市场操作情况等。

国家统计局将于明日(9日)公布6月居民消费价格指数(CPI)和工业品价格指数(PPI)数据。

路透综合15家机构预估中值显示，6月CPI升幅预计受翘尾因素影响有所扩大，但通胀在年内不构成威胁；PPI则料扩大同比跌幅，印证实体经济仍为产能过剩，需求不足所困扰。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.8450/3.9510 3.7490/3.8250 3.7480/3.8270 3.7650/3.8450 3.7875/4.0050

上周五 3.8630/3.9730 3.7500/3.8300 3.7060/3.7910 3.7160/3.8040 3.7413/3.9738

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变化 -0.0180/-0.0220 -0.0010/-0.0050 +0.0420/+0.0360 +0.0490/+0.0410 +0.0462/+0.0312

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。