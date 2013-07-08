国际油市：布兰特原油创逾108美元的三个多月高位，埃及局势引发供应忧虑

中东若出现任何冲突，都会让市场担心主要产油地区或原油运输受到干扰。两位船运消息人士和一位运河当局官员表示，迄今为止，苏伊士运河一带的港口和船运仍处于正常运营中。

0556GMT，布兰特原油期货 上涨0.24美元，报每桶107.96美元，盘中稍早曾触及4月4日迄今高位108.04美元。

美国原油期货 涨0.15美元，报每桶103.37美元，稍早曾触及14个月新高104.12美元。

上周五发布的美国就业数据优于预期亦支撑油价。该数据表明，美国经济成长势头正在增强；不过，也巩固了有关美联储最早将在9月缩减大规模刺激计划的预期。

下月北海原油供给将因维护而减少超过11%，这也支撑了油价。

欧元区周一必须决定是否向希腊进一步拨放纾困金，投资者对此也予以关注。(完)

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