国际油市：布兰特原油创逾108美元的三个多月高位，埃及局势引发供应忧虑

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
中东若出现任何冲突，都会让市场担心主要产油地区或原油运输受到干扰。两位船运消息人士和一位运河当局官员表示，迄今为止，苏伊士运河一带的港口和船运仍处于正常运营中。
0556GMT，布兰特原油期货 上涨0.24美元，报每桶107.96美元，盘中稍早曾触及4月4日迄今高位108.04美元。
美国原油期货 涨0.15美元，报每桶103.37美元，稍早曾触及14个月新高104.12美元。
上周五发布的美国就业数据优于预期亦支撑油价。该数据表明，美国经济成长势头正在增强；不过，也巩固了有关美联储最早将在9月缩减大规模刺激计划的预期。
下月北海原油供给将因维护而减少超过11%，这也支撑了油价。
欧元区周一必须决定是否向希腊进一步拨放纾困金，投资者对此也予以关注。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。