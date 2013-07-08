台湾汇市：台币兑美元收低，美就业数据强劲支撑联储退出刺激政策

* 外资买美元，出口商持续抛汇 * 央行动作不大 * 明日主要交投区间估在30.15-30.25 路透台北7月8日 - 台币兑美元 周一收贬，因美国就业数据强劲，支持了美联 储的刺激政策退出，国际美元全线上涨。然而尽管外资汇出，但出口商仍持续抛售美元，除 去央行尾盘作价因素，台币盘中实际交易区间贬幅不大。 交易员表示，盘初出口商看到30.1以上的价位，抛汇的力道相当积极，也因此消化了不 少外资的美元买盘。午后的交易情况已偏向淡静。进口商则因国际美元已连续二周相当的强 劲，等美元回档的心态浓厚。而央行的动作则并不大。 “美元还是强，央行最近也动作不大，短期还看不到顶。”一位本地银行的交易员称。 她并认为，若是未来央行放手让台币在台北外汇中心交易明显收升，这可能是一个短期台币 止稳的讯号，值得参考。 明日台币兑美元实质交易区间先看30.15-30.25。不少交易员认为，目前国际美元中期 走坚的趋势已相当的明朗，即便美元涨多回档，但也难跌破30台币的整数关卡。 台币终场收低1.24角报30.342，不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在30 .12-30.15，上日则在30.01-30.05。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超59.33亿台币，上日为买超5 0.24亿。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价仍维持溢 价。指标美元/台币一个月天期 报价落在30.150/30.180左右，上日则收在30. 150。 印度卢比周一触及纪录低位，领跌亚洲新兴货币；美国6月非农就业岗位增幅高于预期 ，提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减刺激计划的预期，推高美债收益率，且加 剧了资本出逃亚洲的担忧。 本周重要的数据及事件包括: 周一:德国公布5月工业生产。 周二:中国公布6月CPI。 周三:中国公布6月进出口贸易数据;美联储公开市场委员会(FOMC)公布会议记录。 周四:韩国央行公布利率决议;美国公布一周请领失业金数据。 周五:美国公布6月生产者物价指数(PPI)。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.342 30.218 30.120-30.342 30.220 8.58 5.40 元太外汇经纪公司 30.180 30.120 30.120-30.180 30.150 3.66 3.00 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.015/0.030 0.020/0.035 美元/台币六个月期 -0.065/-0.035 -0.070/-0.035 (完)