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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 17:15 BJT

台湾汇市：台币兑美元收低，美就业数据强劲支撑联储退出刺激政策

* 外资买美元，出口商持续抛汇
    * 央行动作不大
    * 明日主要交投区间估在30.15-30.25

    路透台北7月8日 - 台币兑美元 周一收贬，因美国就业数据强劲，支持了美联
储的刺激政策退出，国际美元全线上涨。然而尽管外资汇出，但出口商仍持续抛售美元，除
去央行尾盘作价因素，台币盘中实际交易区间贬幅不大。
    
    交易员表示，盘初出口商看到30.1以上的价位，抛汇的力道相当积极，也因此消化了不
少外资的美元买盘。午后的交易情况已偏向淡静。进口商则因国际美元已连续二周相当的强
劲，等美元回档的心态浓厚。而央行的动作则并不大。    
    
    “美元还是强，央行最近也动作不大，短期还看不到顶。”一位本地银行的交易员称。
她并认为，若是未来央行放手让台币在台北外汇中心交易明显收升，这可能是一个短期台币
止稳的讯号，值得参考。
    
    明日台币兑美元实质交易区间先看30.15-30.25。不少交易员认为，目前国际美元中期
走坚的趋势已相当的明朗，即便美元涨多回档，但也难跌破30台币的整数关卡。
                     
    台币终场收低1.24角报30.342，不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在30
.12-30.15，上日则在30.01-30.05。    
    
    台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超59.33亿台币，上日为买超5
0.24亿。 
 
       
   海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价仍维持溢
价。指标美元/台币一个月天期 报价落在30.150/30.180左右，上日则收在30.
150。    
    
    印度卢比周一触及纪录低位，领跌亚洲新兴货币；美国6月非农就业岗位增幅高于预期
，提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减刺激计划的预期，推高美债收益率，且加
剧了资本出逃亚洲的担忧。 
    
    本周重要的数据及事件包括:  
    周一:德国公布5月工业生产。 
    周二:中国公布6月CPI。
    周三:中国公布6月进出口贸易数据;美联储公开市场委员会(FOMC)公布会议记录。
    周四:韩国央行公布利率决议;美国公布一周请领失业金数据。
    周五:美国公布6月生产者物价指数(PPI)。          
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量  上日
                   报价                                          亿美元  
 台北外汇经纪公司  30.342     30.218    30.120-30.342   30.220    8.58    5.40
                                                                         
 元太外汇经纪公司  30.180     30.120    30.120-30.180   30.150     3.66   3.00
                                                                         
 
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 美元/台币一个月期          0.015/0.030         0.020/0.035
 美元/台币六个月期          -0.065/-0.035     -0.070/-0.035
 (完)
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