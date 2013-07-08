《汇市简讯》美元/日圆短暂跌破101.00，再度回升到101上方

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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* 美元/日圆短暂跌破101.00至100.90/95，触发101.00下方的停损单，随后反弹。
* 100附近有大量买单：日本进口商，部分海外基金。
* 下方有买兴，100.80以下有一些停止单，100.83是云区顶部。
* 101.50附近，101.54高点，以及上方有卖单，102.00上方有停止单。(完)
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路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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