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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 14:42 BJT

《汇市简讯》美元/日圆短暂跌破101.00，再度回升到101上方

0622GMT

* 美元/日圆短暂跌破101.00至100.90/95，触发101.00下方的停损单，随后反弹。

* 100附近有大量买单：日本进口商，部分海外基金。

* 下方有买兴，100.80以下有一些停止单，100.83是云区顶部。

* 101.50附近，101.54高点，以及上方有卖单，102.00上方有停止单。(完)

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