中国股市：沪综指收挫2.4%，受IPO最快将于月底重启消息冲击

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透北京7月8日 - 中国股市沪综指周一收跌2.4%，因有消息称IPO月底重启且或现批量发行。分析师称，IPO消息对市场有短期冲击，在数据、公司中报及有关政策等明确之前，市场仍将保持惯性震荡下行，或再次试探前低点1,849的支撑性。
沪综指 收报1,958.273点，跌48.926点，或2.44%；上周该指数累计上涨1.42%。上海A股今日成交额为671亿元人民币，昨日为750亿元。
“市场会通过一段时间的调整来消化股票供应量增加。“华西证券分析师毛胜称，经济数据是否超预期，以及中报陆续公布在即，均对短期市场走势产生影响。
周末有消息称，定稿后的新股发行体制改革方案将在7月20日前后公布，IPO(首次公开发行)最快将于7月底重启，且首批重启将采取批量发行的方式。
沪深300指数 收涨2.84%，报2,163.619点。沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,128.6点，跌2.17%，成交855,706手。(完) (发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选