中国股市：沪综指收挫2.4%，受IPO最快将于月底重启消息冲击

路透北京7月8日 - 中国股市沪综指周一收跌2.4%，因有消息称IPO月底重启且或现批量发行。分析师称，IPO消息对市场有短期冲击，在数据、公司中报及有关政策等明确之前，市场仍将保持惯性震荡下行，或再次试探前低点1,849的支撑性。

沪综指 收报1,958.273点，跌48.926点，或2.44%；上周该指数累计上涨1.42%。上海A股今日成交额为671亿元人民币，昨日为750亿元。

“市场会通过一段时间的调整来消化股票供应量增加。“华西证券分析师毛胜称，经济数据是否超预期，以及中报陆续公布在即，均对短期市场走势产生影响。

周末有消息称，定稿后的新股发行体制改革方案将在7月20日前后公布，IPO(首次公开发行)最快将于7月底重启，且首批重启将采取批量发行的方式。