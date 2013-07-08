拉美三国领导人愿向斯诺登提供避难

(本文由路透中文网编译提供)

路透拉巴斯/加拉加斯7月6日 - 玻利维亚周六表示将向美国国家安全局承包商前雇员斯诺登提供庇护，此前委内瑞拉和尼加拉瓜也表示愿意提供避难。

玻利维亚总统莫拉莱斯本周早些时候称，将考虑向斯诺登提供避难。周六他的态度变得更加强硬，并对某些欧洲国家拒绝其专机入境表示愤怒。

“我想告诉……欧洲人和美国人，昨夜我认为那是公平合理的抗议，现在我想说事实上我们将给那名美国人提供避难，他正遭到美国人的迫害。”莫拉莱斯说道。

“如果我们收到合法的申请，我们将提供庇难。”莫拉莱斯称。尚无法联系到玻利维亚外交部对其是否已经收到正式避难申请进行置评。

委内瑞拉总统马杜罗周五晚些时候表示愿意向斯诺登提供避难，不过委内瑞拉政府称，截至周六夜间，并未收到任何回复。

尼加拉瓜总统奥尔特加称，尼加拉瓜已经收到避难申请，“如果形势允许”可能同意。

这三个国家都是左翼的ALBA集团成员国，该集团由委内瑞拉前总统查韦斯缔造，其成员国领导人经常公开指责美国的帝国主义行径。（完）