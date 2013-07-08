中国债市：利率债借美强劲就业数据释放调整需求，资金面仍为关注重点

路透北京7月8日 - 中国银行间债市周一利率债中短端收益率小幅上行，长端变动不太明显。交易员认为，随着资金面暖意渐浓，上周现券连续向好，今日则借美国强劲就业数据因素，得以释放调整需求。

受访业内人士并表示，虽然货币市场回购利率已经下行，但是资金面仍是未来一段时间机构重点关注的对象之一。

“债市比较清淡，收益率略有上行，交投热点在3-5年金融债和shibor基准浮息债。国债方面，收益率也是略有上行，不过10年国债有点客盘支撑，但市场情绪较为一般。”上海一银行交易员称。

华东一银行交易员表示，今天现券市场更多是受到美国优于预期的非农就业数据影响，受此影响美国公债收益率也大幅走高。

美国公债收益率上周五触及数年高位，此前美国公布意外强劲的就业报告，令市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在不久后放缓大规模购债计划的臆测升温。

上述交易员并称，未来一段时间主要还是关注资金面的变化。“虽然现在回购利率是下来了，但是和上半年整体水平比较，中枢还是有点上移的，所以未来债券定价具体会怎么样还需要看看。”

中国银行间市场周一回购利率 均有不同程度的下跌。市场人士表示，管理层表态维稳市场流动性后，市场心态趋于缓和，资金利率节节下探；由于资金分布较此前更加均衡，资金需求量有所减少。

中国广发银行发布最新银行间市场周报，预期本周资金面继续保持宽松，R007继续回落，但在3.5%至3.0%的区间内下降阻力加大。债券收益率曲线继续陡峭转化，短端下行幅度更大，长端在短端下行和二季度数据不佳的预期下，也会小幅下行。

剩余期限约4.5123年的国开行固息债130203券最新报价 在4.0790%/4.0200%，上日尾盘为4.04%/4.00%。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时仍可正/逆回购需求，其中逆回购期限包括七天和14天，正回购为28天期。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.2507 3.6684

上日 3.3747 3.8055

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.6860/3.6130 国债参考率报价 3.3840/3.3130 金融债参考率报价 3.9216/3.8641 (完)

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