东南亚股市：随亚洲股市走低，印尼和泰国股市接近两周低点

路透曼谷7月8日 - 东南亚股市周一与亚洲多数股市同步走低，因美国非农就业数据强劲，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储)削减刺激计划的疑虑，使投资人出脱新兴市场股票。

截至中午印尼股市 下挫2.6%，在东南亚股市中跌幅居前，泰国股市 则跌1.6%，双双徘徊在近两周低位。

经纪商表示，对美联储提早撤除超宽松货币政策的忧虑，在全球引发一股避险潮，流动性趋紧的前景，更是打压市场对印尼等经常帐赤字国家资产的偏好。

菲律宾股市 跌2.7%，逆转上周的温和涨势。新加坡股市 和越南股市 也下滑。

印尼股市方面，投资人出脱PT Bank Mandiri Persero Tbk 等银行股，因在该国政府调高燃料价格后，印尼央行本周料上调指标利率 以应对升高的通胀压力。

“市场人气偏弱，因资本外流且面对本周政策进一步收紧的压力。我也预期银行、房地产和水泥板块估值下调，”印尼一交易商说。

泰国的银行股 跌2.7%，泰国央行周三将评估利率。但选择性买盘则提振PTT 和PTT Global Chemical Pcl 等能源股。