更正-全球金市：连跌第三日，因美国或因就业改善而缩减购债规模且美元攀升

(更正：因译文有误，内文第六段应为美国期金上涨约“8美元”，非“8%”)

路透新加坡7月8日 - 金价周一连续第三个交易日走低，因市场担心公布强于预期的就业报告后，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快缩减购债刺激举措，且美元触及三年高位。

自美联储主席贝南克上月表示美国经济的复苏程度足以支撑其今年稍后缩减每月850亿美元购债规模后，被视作通胀对冲品的黄金已跌去10%。

美国6月非农就业岗位新增19.5万个，高于市场预期的16.5万个，这为美联储削减刺激政策提供支撑。

“就业报告拉低金价，”香港永丰贵金属主管Peter Fung表示。

“部分实货买兴稍早支撑了价格，但今天金价可能再度测试1,200美元。”

0632GMT，现货金 下跌0.2%至每盎司1,220.59美元，上周五收低2%。美国期金 上涨约8美元，报1,220.20美元。

路透技术分析师王涛称，现货金料将重返6月28日低点1,180.71美元，可能已经重启了主要的下跌趋势。

美元兑一篮子主要货币周一在亚洲时段上涨1.5%，触及三年新高。

金价录得纪录最大单季跌幅，4-6月期金下跌23%，在美联储主席发表削减刺激计划的讲话后，金价为近三年来首次跌破1,200美元。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1220.59 -2.72 -0.22 -27.11

现货银 18.79 -0.07 -0.37 -37.95

现货铂金 1329.75 6.25 +0.47 -13.37

现货钯金 676.72 -1.28 -0.19 -2.21

COMEX期金 1220.20 7.50 +0.62 -27.19 24474

COMEX期银 18.76 0.02 +0.13 -38.10 5362

汇率

欧元/美元 1.2822

美元/日圆 101.04

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。

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