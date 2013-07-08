欧洲汇市：瑞郎兑美元触及五周半新低，此前美国就业数据表现强劲

周五的数据显示美国6月新增19.5万个就业岗位，优于预期，这协助美元兑一篮子货币大幅上扬。

“周五的美国非农就业报告确实增加了美联储今年稍后缩减刺激举措的机率，投资者现在似已接受这是肯定会发生的，因而更加侧重于美国就业市场改善程度优于预期的事实，”Alpari分析师Craig Erlam称。

0640GMT，瑞郎兑美元跌0.2%至0.9655。瑞郎兑欧元跌0.1%至1.2376。(完)

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