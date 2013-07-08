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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 15:14 BJT

台湾货币市场：2013年上市柜公司现金股利发放日程表

路透台北7月8日 - 台湾上市柜公司自7月底起将开始密集发放现金股利，初步统计，今年最高额的现金股利发放为台积电 高达777亿台币的现金股利。

交易人士表示,这将对货币市场资金流动造成较大影响;此外,预料外资在领取现金股利之后,也陆续出现汇出需求.

以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节:

公司名称 现金股利发放 发放日期 除息基准日 每股配发

金额(亿台币) 现金股利

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台塑化 24.77 7/23 7/8 0.26台币

台积电 777.73 7/24* 7/9 3台币

宏达电 16.62 -- -- 2台币

联电 50.61 8/8 7/14 0.4台币

台化 36.99 8/15 -- 0.65台币

联发科 121.44 -- -- 9.0台币

台塑 73.45 8/9 -- 1.2台币

南亚 23.56 8/23 -- 0.3台币

台达电 128.58 7/26* 7/14 5.3台币

宝成 44.16 -- -- 1.5台币

中华电 359.13 8/23* 7/17 4.6295台币

中钢 61.24 -- -- 0.4台币

宸鸿 47.05 -- 7/11 20.9台币

统一 68.07 -- -- 1.4台币

仁宝 44.12 9/4 8/14 1台币

广达 154.0 -- -- 4台币

纬创 32.97 -- -- 1.5台币

矽品 42.69 -- -- 1.37台币

鸿海 177.54 -- -- 1.5台币

日月光 79.88 -- -- 1.05台币

大立光 22.08 -- -- 17台币

注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。

2.*表更新。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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