《汇市简讯》欧元/美元继续盘整，但利差暗示汇价将走低

0655GMT

* 继美国公布强劲的非农就业报告后，欧元/美元继续在1.2800-50区域进行盘整

* 在接近1.28的低位有公司买需浮现，投机者的卖单则集中在1.2850上方

* 欧元区和美国的利差，强烈暗示欧元兑美元将走低

* 10年期美国/德国公债收益率之差在99个基点，自5月以来扩大了一倍，较之3月水平为增长两倍

* 葡萄牙10年期公债收益率仍在7%附近。欧元区二线国家公债收益率的走高，对于欧元走势构成主要威胁(完)

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