《汇市简讯》欧元/美元继续盘整，但利差暗示汇价将走低

标题新闻：俄罗斯央行分析师称4-5月俄通胀或降至4%以下，但明年通胀或难以保持在央行目标附近
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* 继美国公布强劲的非农就业报告后，欧元/美元继续在1.2800-50区域进行盘整
* 在接近1.28的低位有公司买需浮现，投机者的卖单则集中在1.2850上方
* 欧元区和美国的利差，强烈暗示欧元兑美元将走低
* 10年期美国/德国公债收益率之差在99个基点，自5月以来扩大了一倍，较之3月水平为增长两倍
* 葡萄牙10年期公债收益率仍在7%附近。欧元区二线国家公债收益率的走高，对于欧元走势构成主要威胁(完)
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
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