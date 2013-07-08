中国证券：东方证券阿里巴巴资管计划获批，为首单基于小额贷款的证券化产品

路透上海7月8日 - 据熟知内情的业内人士周一透露，东方证券资产管理公司推出的阿里巴巴专项资产管理计划近日获中国证监会批复，这是国内首单获批的基于小额贷款的证券公司资产证券化产品。

业内人士透露，在该专项计划中，东证资管公司作为管理人，以设立专项资产管理计划的方式募集资金，购买阿里小微金融服务集团（筹）旗下小额贷款公司的小额贷款资产。本次获批的是东证资管-阿里巴巴1号至10号专项资产管理计划，每只专项计划募集资金规模为2-5亿元人民币，该十只专项计划募集资金总规模在20至50亿元之间。

业内人士指出，从产品结构看，根据不同的风险、收益特征，该专项计划资产支持证券分为优先级资产支持证券、次优级资产支持证券和次级资产支持证券，三者比例大致为75%：15%：10%。其中，优先级、次优先级份额面向合格投资者发行；次级份额全部由阿里小微旗下阿里小贷持有。优先级资产支持证券获得了3A的市场评级，并将在条件成熟后通过深交所上市交易。

管理人东证资管不仅通过结构化的方式进行内部增信，阿里小微旗下的担保公司--商诚担保还提供外部增信。

该专项计划采取了循环购买基础资产的方式，相较于之前获批的专项计划有了较大的突破；而且在发行模式上，该专项计划采取了统一结构、一次审批、分次发行的模式；并引入了自动化的资产筛选系统和支付宝公司提供的资金归集和支付服务，更好地适应阿里小贷基于互联网和大数据的业务模式。

阿里小微是国内最大电子商务公司阿里巴巴集团 旗下分支，旗下拥有浙江阿里巴巴小额贷款公司和重庆阿里巴巴小额贷款公司两家小贷公司，其针对小微企业数量众多、融资需求频率高、需求额度小等特点，为大批量为小微企业提供融资服务。截止二季度末，累计已为逾32万家小微企业和个人提供贷款服务。

资产证券化的本质是将低流动性、可以产生稳定独立现金流的资产，转化为可交易的标准化证券的结构金融活动。上述专项计划将来成功发行筹资后，阿里巴巴集团旗下的小贷公司将有更大的空间提供小额贷款服务。

东方证券资产管理有限公司是东方证券旗下企业，是业内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司。2006年5月，东方证券就发行了远东首期租赁资产支持收益专项资产管理计划，是资产证券化业务的最早拓展者之一。