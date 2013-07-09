中国公开市场：今日将继续暂停操作--业内人士

路透上海7月9日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将继续暂停操作，延续此前两周以来的态势。

在经历近期”钱荒“后，为安抚市场，中国央行公开市场上周连续第二周未进行任何操作，从而实现连五周净投放。不过业内人士表示，这并非表明央行紧平衡的政策立场发生转变，未来在密切观察国内流动性和基本面状况的同时，公开市场将继续发挥稳定器的作用。

央行行长周小川近日表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行。

而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)