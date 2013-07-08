更新版-韩国债市：政府准备采取行动缓解公司债市场流动性紧张局面

(新增政府官员评论) 韩国政府周一称将直接购买价值1.92兆(万亿)韩元(16.8亿美元)的公司债，以此向面临暂时性流动性紧张的国内企业提供支持。近期市场利率上涨之后，流动性出现紧张。

韩国金融服务委员会(FSC)表示，已经确定有4兆韩元将要到期的公司债，如果没有公共支持，这些债务将无法偿还。在这些债券中有3.2兆韩元将由政府、债权银行和其他金融机构透过一项舒困计划来买进。

“我们准备在7月下半月前开始，透过这项计划来支持符合条件的企业。”金融服务委员会金融政策主管Kim Yong-beom说。

金融服务委员会表示，评级在A或A之下的企业债券6月发行量从5月的1.4兆韩元下降到0.3兆韩元，这让人担心这些企业的筹资能力，以及这种状况是否会给本地市场或整体经济造成更严重问题。

韩国政府将把通过上述支持计划所购买的企业债与其他类别债券一并打包成初级担保债务凭证(P-CBO)，随后出售给机构投资者。