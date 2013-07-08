更新版-韩国债市：政府准备采取行动缓解公司债市场流动性紧张局面

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
(新增政府官员评论) 韩国政府周一称将直接购买价值1.92兆(万亿)韩元(16.8亿美元)的公司债，以此向面临暂时性流动性紧张的国内企业提供支持。近期市场利率上涨之后，流动性出现紧张。
韩国金融服务委员会(FSC)表示，已经确定有4兆韩元将要到期的公司债，如果没有公共支持，这些债务将无法偿还。在这些债券中有3.2兆韩元将由政府、债权银行和其他金融机构透过一项舒困计划来买进。
“我们准备在7月下半月前开始，透过这项计划来支持符合条件的企业。”金融服务委员会金融政策主管Kim Yong-beom说。
金融服务委员会表示，评级在A或A之下的企业债券6月发行量从5月的1.4兆韩元下降到0.3兆韩元，这让人担心这些企业的筹资能力，以及这种状况是否会给本地市场或整体经济造成更严重问题。
韩国政府将把通过上述支持计划所购买的企业债与其他类别债券一并打包成初级担保债务凭证(P-CBO)，随后出售给机构投资者。
金融服务委员会称，债券支持计划将适用于到期日在2014年7-12月的公司债。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。