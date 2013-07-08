中国期市：沪铜收跌近2%至一周低位，受美联储削减刺激规模预期打压

路透北京7月8日 - 上海期铜主力周一大跌近2%并触及一周低位，此前公布的美国就业数据向好，令美联储削减经济刺激规模的预期升温，加之国内铜消费未见太大起色，分析师预计近期铜价将考验6月下旬创下的近三年低位。

最近成为主力合约的沪铜1311 收低1.7%，报每吨48,640元，期价早盘直接跳空低开，击穿49,000关口，显示空方动能强大。

“美联储的货币政策对铜的金融属性影响较大，由于美国自身的铜消费占全球的比例较低，其经济数据向好对铜的实际需求提振有限，但由此导致的政策收紧预期会对铜价有更多的利空影响，”新湖期货的宏观分析师廉正表示。

根据华尔街大型金融机构多数分析师估计，美联储可能在今年9月开始缩减购债规模。

廉正并称，虽然此前市场一直流传废铜紧缺的消息，但实际情况并非部分炼厂所说的那么严重，而且从1-5月的铜精矿和阳极板的进口数据看，废铜供应即便有些下降，对整体铜产量的影响也不会太大。在需求不旺和供应宽松的背景下，铜价考验6月低点，未来一两年铜价在五万以下运行可能成为常态。

路透技术分析师王涛表示，根据费波纳奇点位分析，沪铜 已跌穿49,140元的技术支撑，始于6月5日高点53,490元的下行趋势或延续，期价料将在c浪的驱动下跌向48,250元。

受累于沪铜的大幅下挫，有色金属品种全线疲弱。沪铝 和沪锌 分别收跌0.66%和0.48%。上期所有色金属指数 今日收低1.09%，报2,781.85点。该指数选择铜、铝、锌和铅四个期货品种作为成份商品，依据各品种历史五年平均持仓金额确定权重。