美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2838 1.2830 +0.06 -2.70 1.3194 美元/日圆 101.16 101.18 -0.02 +16.62 86.74 欧元/日圆 129.87 129.81 +0.05 +13.46 114.46 美元/瑞郎 0.9643 0.9634 +0.09 +5.33 0.9155 英镑/美元 1.4895 1.4887 +0.05 -8.34 1.6251 美元/加元 1.0565 1.0577 -0.11 +6.49 0.9921 澳元/美元 0.9061 0.9062 -0.01 -12.82 1.0393 新西兰元/美 0.7733 0.7705 +0.36 -6.64 0.8283 元 澳元/日圆 91.660 91.690 -0.03 +1.70 90.130 新西兰元/日 78.230 77.960 +0.35 -44.45 140.820 圆 英镑/日圆 150.69 150.63 +0.04 +7.01 140.82 澳元/新西兰 1.1711 1.1751 -0.34 -6.61 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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