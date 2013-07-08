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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 16:02 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2838    1.2830     +0.06     -2.70    1.3194
 美元/日圆                     101.16    101.18     -0.02    +16.62     86.74
 欧元/日圆                     129.87    129.81     +0.05    +13.46    114.46
 美元/瑞郎                     0.9643    0.9634     +0.09     +5.33    0.9155
 英镑/美元                     1.4895    1.4887     +0.05     -8.34    1.6251
 美元/加元                     1.0565    1.0577     -0.11     +6.49    0.9921
 澳元/美元                     0.9061    0.9062     -0.01    -12.82    1.0393
 新西兰元/美                   0.7733    0.7705     +0.36     -6.64    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     91.660    91.690     -0.03     +1.70    90.130
 新西兰元/日                   78.230    77.960     +0.35    -44.45   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     150.69    150.63     +0.04     +7.01    140.82
 澳元/新西兰                   1.1711    1.1751     -0.34     -6.61    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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