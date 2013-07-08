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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 15:46 BJT

新兴汇市：印度卢比领跌，因美非农数据好于预期引发资本逃离亚洲的担忧

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 日圆                            101.15       101.19        +0.04       -14.20        86.79
 坡元                            1.2835       1.2811        -0.19        -4.80       1.2219
 台币                            30.137       30.218        +0.27        -3.32       29.136
 韩元                           1150.97      1142.30        -0.75        -6.98      1070.60
 泰铢                             31.45        31.13        -1.02        -2.67        30.61
 菲律宾披索                       43.65        43.40        -0.56        -5.95        41.05
 印尼卢比                       9955.00      9940.00        -0.15        -3.26      9630.00
 印度卢比                         60.93        60.23        -1.15        -9.75        54.99
 马币                            3.2085       3.1885        -0.62        -4.69       3.0580
 人民币                          6.1372       6.1326        -0.07        +1.52       6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 兰秀娟/王翔琼; 审校 石冠兰/隋芬)
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