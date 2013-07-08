香港经济：第二季市民对购房和物价状况信心略回升，惟仍属偏低--调查

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透香港7月8日 - 香港城市大学周一发表的调查显示，今年第二季两岸四地的消费者信心指数走势均呈向下，香港是唯一录得微升的地区；市民对购买房屋和物价状况的信心虽季轻微上升，但仍属偏低水平，反映市民对现时的物价趋势仍感担忧。
该项由城大管理科学系所作的调查显示，第二季度香港的整体消费者信心指数微升0.3分至80.6分。在指数涵盖的六个项目中，市民对购买房屋的信心比上一季上升1.7分，但仅有51.6分，属于信心最低的一项；对物价状况的信心上升3.8分至57.6分，是偏低水平，反映市民对现时之物价趋势仍感担忧。
市民对投资股票的信心下跌1.4分至85.5，对经济发展（89.0）及就业（98.7）的信心则与上一季相若。市民对生活状况这方面仍然最有信心，指数达101.5分，仅比上一季微跌0.6分。
比较两岸四地在2013年第二季的整体消费者信心，中国内地的信心最高（87.9），其次是澳门（87.6）、香港（80.6），而台湾的信心为最低（76.0）。这一情况与过去三个季度一致。
这项调查由四地的五家大学共同进行，城大负责香港区的研究。香港区2013年第二季度的调查时段为6月25日至7月1日，受访者共1,028名，均为年满18岁并在本地常住的香港居民。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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