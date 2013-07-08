香港经济：第二季市民对购房和物价状况信心略回升，惟仍属偏低--调查

路透香港7月8日 - 香港城市大学周一发表的调查显示，今年第二季两岸四地的消费者信心指数走势均呈向下，香港是唯一录得微升的地区；市民对购买房屋和物价状况的信心虽季轻微上升，但仍属偏低水平，反映市民对现时的物价趋势仍感担忧。

该项由城大管理科学系所作的调查显示，第二季度香港的整体消费者信心指数微升0.3分至80.6分。在指数涵盖的六个项目中，市民对购买房屋的信心比上一季上升1.7分，但仅有51.6分，属于信心最低的一项；对物价状况的信心上升3.8分至57.6分，是偏低水平，反映市民对现时之物价趋势仍感担忧。

市民对投资股票的信心下跌1.4分至85.5，对经济发展（89.0）及就业（98.7）的信心则与上一季相若。市民对生活状况这方面仍然最有信心，指数达101.5分，仅比上一季微跌0.6分。

比较两岸四地在2013年第二季的整体消费者信心，中国内地的信心最高（87.9），其次是澳门（87.6）、香港（80.6），而台湾的信心为最低（76.0）。这一情况与过去三个季度一致。