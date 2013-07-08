日本债市：日债追随美债走低，但国内买需帮助支撑市场

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.140% +0.5 0.135% 五年期公债 0.330% +1.5 0.315% 10年期公债 0.880% +2.5 0.855% 20年期公债 1.760% +3.0 1.730% 30年期公债 1.885% +3.0 1.855% 10年期公债期货 <0#JGB:> 142.22 -0.33 142.55 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/王翔琼; 审校 杜明霞)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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