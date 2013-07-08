金属期市：伦敦期铜小跌，受累于美国削减刺激措施忧虑

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
0708GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 6763.00 -17.00 -0.25 -14.71
上海期铜 48860 -820 -1.65 -15.29
COMEX期铜 3.06 0.00 -0.02 --
LME期铝 1780.50 12.50 +0.71 -14.03
上海期铝 14200 -95 -0.66 -7.46
LME期锌 1848.50 108.50 +6.24 -10.42
上海期锌 14425 -1120 -7.20 -7.20
LME期镍 13351.00 51.00 +0.38 -22.17
LME期铅 2040.75 10.75 +0.53 -12.79
上海期铅 13850.00 -35.00 -0.25 -9.18
LME期锡 19074.00 224.00 +1.19 -18.49
LME/上海套利价差^ ---
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 高琦)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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